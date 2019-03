Julio Cobos: antes que a Cristina, "prefiero a Macri"

COMPARTIDOS: 0

En el marco de la cuarta edición de Desayuno Real en Bodegas Decero, El Ciudadano habló con el senador nacional y exvicepresidente de la Nación Julio César Cobos, quien se sumó al agasajo, parte del calendario oficial de Vendimia.

En la charla se pudo ver a un Cobos distendido, pero firme y contundente a la hora de responder, sobre todo en cuanto a la actualidad del país: "Estamos transitando una realidad muy compleja a nivel macroeconómico, nuestro país necesita recuperar variables que inspiren confianza", sostuvo.

Además el senador nacional agregó: "Tras la confianza viene el crecimiento, la producción y el trabajo", y también dijo: "No hay economía que ande si no hay confianza".

Cuando la charla viró hacia el lugar que le tocó a la Unión Cívica Radical dentro del frente Cambiemos fue muy claro: "Nos hemos sentido parte de una coalición legislativa, parlamentaria, no una coalición de gobierno", luego continuó: "El gobierno ha cometido muchos errores en idas y vueltas, si nos hubieran consultado, seguramente hubiéramos dado otra opinión". "Tenemos otra experiencia política, más manejo del territorio", y prosiguió: "No todo lo pueden hacer por más destacados empresarios que hayan sido en sus empresas, la cosa pública es pública y la cosa privada es privada. No hay una correlación si sos un buen administrador en lo privado lo vas a hacer bien en lo público y viceversa"

En el dialogo también hubo lugar para hablar de la interna provincial y su apoyo a uno de los candidatos, y señaló a quién votaría en las próximas elecciones nacionales.