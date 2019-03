Tinelli: “Lavagna es una buena alternativa, Massa me gusta también”

COMPARTIDOS: 0

En diálogo con La Tarde de CNN que conduce Luis Majul, Marcelo Tinelli, como lo hizo Susana Giménez un rato antes con Angel de Brito, habló de todo: la grieta entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, la posibilidad de que Roberto Lavagna sea candidato y sobre la actualidad del fútbol argentino y su San Lorenzo.

En el comienzo de la charla con Luis Majul y su equipo, Tinelli celebró el lanzamiento de CNN Radio: “Cuando veía que se inauguraba una nueva radio y para uno que ama esto, viendo la situación actual del país y viendo la gran cantidad de despidos en los medios, realmente no me queda más que alegrarme y ponerme muy pero muy feliz”.

“Es una grieta perversa”

Por otra parte, se refirió a la actualidad del país y afirmó: “Si tengo que ser crítico voy a ser crítico y si tengo que elogiar lo voy a hacer. Está grieta les sirve solo a dos personas. El país está inmerso en una gran crisis, sin consenso y cada vez nos estamos encerrando más”, añadió al referirse a la batalla en vísperas de las elecciones entre Macri y Cristina.

“Es una grieta fomentada en los últimos ocho años y quedamos todo atrapados. Los argentinos nos merecemos tener alguna opción diferente. Está grieta es perversa”, añadió el conductor de ShowMatch en CNN Radio.

¿A quién votaría en una segunda vuelta? “No me gusta decir por quién voto, nunca me gustó”, respondió ante la inquietud de Majul en su primer programa La Tarde de CNN.

“¿Me tengo que cuidar por emitir mis opiniones. Me gustaría que Macri se abra un poco más en vez de estar enojado y molesto. La gente tiene un alto rechazo”, agregó el vicepresidente de San Lorenzo, al tiempo que dijo que claro que confía en que el país “puede salir adelante”.

Guiños para Lavagna y Massa

“Roberto Lavagna me invitó a desayunar a su casa pero no pudimos coordinar. Quedamos en encontrarnos para hablar sobre la actualidad”, dijo, al tiempo que expresó que “Lavagna es una buena alternativa”.

“Massa me gusta también”, lanzó Tinelli sobre el líder del Frente Renovador y la incertidumbre sobre una posible candidatura este año. “Cambiemos también tiene buenos candidatos. En la medida que no salgamos de la grieta, Macri y Cristina están complicados”, afirmó.

“Tengo una mirada distinta a la de Susana”

“Me parece perfecto que ella no quiera meterse. Yo dije que no lo descarto (ser candidato a Presidente). Me encanta la vocación de servicio y la tuve siempre. Si yo puedo ayudar a alguien voy a ser el primero. No sé si será ahora o dentro de cuatro años, pero tengo una mirada totalmente diferente a la de Susana”, añadió sobre una de las divas de la TV, quien más temprano minimizó una eventual candidatura del periodista y conductora en diálogo con El Espectador en CNN Radio.

La crisis de San Lorenzo

Sobre la visita de presuntos barras a la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, Tinelli aclaró: “No fue así. Fueron 35 o 40 personas y no hubo nada raro. Lo que hicieron esos socios fue hablar con los jugadores y no hubo problemas. Les preguntaron si estaban a favor del entrenador”, explicó, en el marco de la grave crisis que atraviesa el Ciclón, último en la Superliga y con su DT Jorge Almirón en la cuerda floja.

“Estamos muy preocupados con la situación del club. Tenemos uno de los mejores técnicos del fútbol argentino. Lo quería Boca y también fue tentado con la Selección. Sigue siendo un técnico muy importante, pero evidentemente hasta acá no hemos logrado los objetivos que nos planteamos”, dijo sobre el entrenador que aún no logró la victoria en el conjunto azulgrana.

Fuente CNN Radio