Mario Abed: un intendente con proyectos de vicegobernador

Mario Abed estará por estas horas siendo anoticiado si finalmente va a acompañar a Rodolfo Suarez como precandidato a vicegobernador, pero mientras tanto destaca su paso por la Municipalidad de Junín en su cuarto mandato. Pone como ejemplo la labor de la bodega que, ahora en manos de la comuna, cumple con la función de paliar la difícil situación de los pequeños y medianos viñateros del Este.

Abed la describe como una herramienta con la que todos los contratistas podrán elaborar, tener crédito cero y hasta ser socios de la bodega. Evitando un poco referirse a su aspiración a la vicegobernación, pone énfasis en lo que llamó “los proyectos de hoy”, que apuntan a ayudar a los que “la están pasando peor para trabajar junto con ellos”.

Explicó que junto a la Municipalidad de Rivadavia adquirieron una bodega y con fondos propios otorgan créditos a tasa cero, por ahora para los contratistas y se prevé otorgarlo después a los viñateros más chicos, esto siempre que vinifiquen en la bodega departamental. Añadió que tomó esa decisión porque está al frente de un departamento que tiene más del 90% de la superficie con viñedos.

Otra de las ventajas que permitirá el sistema es que tendrán acceso a exportaciones que ya estarían concertadas por la bodega y sería la primera vez que un contratista ahora y un pequeño productor después tendrá acceso al mercado externo. “Creo que esto es una esperanza, un aire de esperanza para aquellos que están sufriendo muchísimo”.

El intendente de Junín admite que está pensando en una posible vicegobernación desde donde intentará impulsar leyes para distintos objetivos. Una de ellas, señaló, es sobre educación, donde dijo que es necesario un profundo respaldo en el que intervengan todos los sectores “sin que estemos pendientes de que el otro se equivoca cuando nos estamos equivocando todos los mendocinos. Me parece que ese es el error más grande cuando no queremos estar y no opinamos”.

Agregó sobre el mismo tema: “Todos hablamos de educación y no vemos el papel del Estado, por eso yo convocaría a todas las fuerzas políticas y al SUTE para fijar políticas de Estado, para que aunque pase cualquier gobernador la política no se modifique por lo menos en diez o 15 años. Es decir, hay muchos proyectos que se pueden hacer desde la Legislatura para ayudar a un gobernador”. / Enrique Villalobo