Aumenta el comercio entre Mendoza y Costa Rica

COMPARTIDOS: 0

Patricia Giménez es la actual embajadora de la Argentina en Costa Rica, y a primera vista despierta interés saber cuáles son los beneficios, para nuestro país en general y para Mendoza en particular, de estrechar vínculos con ese país centraomericano.

En tren de responder esos interrogantes, la diplomática señaló que nos beneficia acercarnos a un país con fuerte institucionalidad propia y que además es sede de organismos importantes, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, dirigida actualmente por un argentino.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-9-11-11-40-laura-montero-la-clave-es-adecuarse-a-un-mundo-cada-vez-mas-competitivo

En otro aspecto, Giménez apuntó a la importancia de que haya embajadores del interior, destacando que “habitualmente la política de la Cancillería ha sido promover los grandes productos, sin embargo, ahora se pueden conocer las economías regionales y su importancia exportadora”, refiriéndose a su anterior paso por la comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación. Puso además como ejemplo que, siendo Costa Rica un país pequeño, se pueden ofrecer los productos regionales que en un país grande no darían los volúmenes.

Mejoran las exportaciones

La embajadora adelantó que “cuando se conozcan las estadísticas de 2018, se advertirá cómo han mejorado las exportaciones a Costa Rica, esperando que en 2019 sean mucho mejor”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-9-18-20-19-jose-luis-espert-a-mi-no-me-interesa-llegar-a-la-presidencia-mintiendo

Otro de los aspectos que puso de relieve la diplomática es el tema medioambiental del que el país centroamericano es un referente, “un poco inflado por ellos mismos”, destacó, “porque es un pueblo orgulloso, no como nosotros, que lloramos como en el tango; sin embargo, desde afuera nos ven muy bien a pesar de nuestros problemas”.

Con respecto a acuerdos bilaterales con Costa Rica, la entrevistada informó que se están cerrando acuerdos sobre educación primaria y secundaria y está en preparación otro sobre nivel universitario.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-3-9-17-52-16-rodolfo-gabrielli-el-sector-esta-muy-mal-y-el-gobierno-reacciono-tarde

Además adelantó que está preparando “un convenio de intercambio de productos que no compiten, es decir, complementarios, como café y piña que aquí no se producen, así como ellos no tienen peras, manzanas, duraznos ni uva, o sea, todo lo que se produce desde Mendoza hacia el Sur, lo que nos asegura que no se resienta el mercado interno, como que estamos compitiendo y que de allí salga un buen convenio”.