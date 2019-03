Nueve meses después de su renuncia, el francés Zinédine Zidane regresa al banquillo del Real Madrid, inmerso en una grave crisis que provocó la salida de Santiago Solari, según anunció el club blanco, que ha ofrecido al técnico un contrato hasta junio de 2022.

Zidane "es el nuevo entrenador del Real Madrid". "El francés regresa al club en el que ha hecho historia como jugador y como técnico", explicó en un comunicado el equipo blanco, que anunció también una conferencia de prensa.

La salida del argentino Solari se daba por hecho tras las dos derrotas consecutivas en casa contra el Barcelona (que supusieron el adiós del Real Madrid a la Liga y a la Copa del Rey) y de la eliminación en octavos de la Liga de Campeones tras perder en el Estadio Bernabéu contra el Ajax por 4-1 hace menos de una semana.

El regreso de Zidane para los once partidos que restan de la presente temporada, en la que el Real Madrid ya no tiene opciones de títulos (salvo un milagro en la Liga) es una sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que ya fue sorprendente su adiós al finalizar la pasada temporada después de conquistar un tercer título europeo consecutivo.

"La Junta Directiva del Real Madrid, reunida hoy lunes 11 de marzo de 2019, ha decidido resolver el contrato que vinculaba a Santiago Solari con el club como entrenador del primer equipo y, al mismo tiempo, el Real Madrid le ha ofrecido seguir perteneciendo al club", anunció la entidad madrileña en un comunicado, en el que agradeció la labor del argentino.

El club "ha acordado también el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo entrenador del Real Madrid con incorporación inmediata para lo que resta de temporada y las tres próximas, hasta el 30 de junio de 2022", añadió.

Al aceptar volver a entrenar al Real Madrid, nueve meses después de su dimisión, Zinedine Zidane se convirtió oficialmente hoy en el 14º entrenador en dirigir al club blanco desde que asumió la presidencia del club Florentino Pérez (2000-2006 y desde 2009).

Los 14 entrenadores de la era Pérez

VICENTE DEL BOSQUE (noviembre 1999-junio 2003)

Tras llegar a la presidencia en el año 2000 con un programa para reclutar estrellas, Florentino Pérez prescindió de Vicente Del Bosque, considerado no suficientemente "galáctico" en 2003.

CARLOS QUEIROZ (junio 2003-mayo 2004)

El portugués, exayudante de Sir Alex Ferguson en el Manchester United, no logra los objetivos del club: el Real terminó cuarto en la Liga y es sorprendido por el Mónaco en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

JOSÉ ANTONIO CAMACHO (mayo 2004-septiembre 2004)

Conocido por no permanecer en el cargo más de 22 días durante su primer paso por el banquillo del Real en 1998, Camacho regresa en el verano de 2004. Pero el ex entrenador de España no se queda mucho más tiempo: es despedido en septiembre después de una derrota por 3-0 ante el Bayer Leverkusen en la fase de grupos de la Champions.

MARIANO GARCÍA REMÓN (septiembre 2004-diciembre 2004)

El adjunto de Camacho se sitúa en primera línea en el momento de la salida de este último. Su mandato dura escasamente tres meses.

VANDERLEI LUXEMBURGO (diciembre 2004-diciembre 2005)

El experimentado brasileño ocupa el puesto durante un año. Se esfuerza en equilibrar un equipo donde los talentos ofensivos abundan y termina siendo despedido después de que el Barcelona ganase por 3-0 el Clásico disputado en el Estadio Bernabéu.

JUAN RAMÓN LÓPEZ CARO (diciembre 2005-junio 2006)

El entrenador del filial merengue es promovido tras la destitución de Luxemburgo y es el último técnico nombrado durante el primer mandato de Florentino Pérez, quien dimite en febrero del 2006.

FABIO CAPELLO (junio de 2006 - mayo 2009)

Entre 2006 y 2009 -bajo la presidencia de Ramón Calderón-, el italiano Fabio Capello (2006-2007), el alemán Bernd Schuster (2007-2008) y el español Juande Ramos (2008-2009) se suceden en el banquillo.

MAURICIO PELLEGRINI (junio 2009-mayo 2010)

Pérez regresa al mando en el 2009 y nombra al chileno para dirigir al nuevo equipo galáctico que edifica alrededor de Cristiano Ronaldo. Pero una humillación en la Copa del Rey contra el modesto Alcorcón (4-0), una eliminación contra el Lyon en octavos de la Champions y el segundo puesto final en la Liga condenan a Pellegrini.

JOSÉ MOURINHO (mayo 2010-junio 2013)

Con una Liga ganada (2012) y una Copa del Rey (2011) en tres años, la era Mourinho es una de las más largas en la presidencia de Pérez, pero también una de las más tormentosas con un vestuario dividido, atmósfera irrespirable y público hipertenso, hasta la salida del portugués.

CARLO ANCELOTTI (junio 2013-mayo 2015)

Diplomático y pacificador, Ancelotti gana la 10ª Champions del club, anhelada desde el 2002. Pero el italiano no sobrevive a un segundo año finalizado sin un trofeo importante.

RAFAEL BENÍTEZ (junio 2015-enero 2016)

Expuesto a la comparación con Ancelotti, Benítez no consigue conectar con el vestuario y una 4-0 en el Bernabéu ante el Barcelona selló su destino.

ZINEDINE ZIDANE (enero 2016-mayo 2018)

Zidane fue silenciando poco a poco a todos los escépticos y deja al Real Madrid habiendo ganado tres Champions consecutivas, algo inédito para un entrenador. "Me hubiese gustado convencerlo" de que se quede, dijo Pérez.

JULEN LOPETEGUI (junio de 2018-octubre de 2018)

Ex seleccionador español, Lopetegui llega arropado por su trabajo al frente de la Roja, pese a su despido fulgurante la víspera del Mundial-2018 por negociar con el Real Madrid a espaldas de la Federación. Obligado a reconstruir un equipo sin su goleador Cristiano Ronaldo, es despedido tras caer 5-1 en Barcelona.

SANTIAGO SOLARI (octubre de 2018-marzo de 2019)

Ex entrenador del filial, inicialmente provisional y luego confirmado en el puesto, ganó el Mundial de Clubes. Sin embargo, una semana negra en invierno aleja al Real Madrid de todos los trofeos posibles: dos derrotas en sendos Clásicos y una eliminación sin gloria en octavos de la Liga de Campeones contra el Ájax de Ámsterdam.

ZINEDINE ZIDANE (marzo de 2019-...)

En medio de la tormenta, vuelve a aparecer Zidane, el hombre de las tres Copas de Europa consecutivas. El francés acepta retomar las riendas del Real Madrid, nueve meses después de su dimisión. Por amistad con el presidente Pérez y por fidelidad al club merengue, donde todavía juegan tres de sus cuatro hijos.