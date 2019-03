COMPARTIDOS: 0

La semana pasada retumbó a nivel internacional la confesión de Matías Morla, representante legal de Diego Armando Maradona, al revelar que el ex futbolista reconocerá a Joana, Lu y Javielito, tres hijos cubanos que concibió su cliente durante los años que vivió en la isla entre 2000 y 2004.

Sin embargo, no serían los únicos descendientes caribeños de astro argentino. “Uno más, seguro hay. Aparte, yo lo vi, tiene apariencia física similar a Maradona”, dijo su abogado en el programa de Intrusos, entrevistado por Jorge Rial.

Y el letrado continuó: “Lo vi en Varadero y es parecido, es como Diego Junior, tiene los rasgos de Diego, pero no se inició una demanda”.

Luego Morla contó cómo fue que se encontró al posible cuarto heredero del DT de Dorados de Sinaloa: “Estaba en un hotel con Javielito y cayó (este chico) que me quería conocer, pero tuve un diálogo muy corto con él, Diego en ese caso me dijo que no conocía a la madre (de este nuevo chico)”.

De confirmarse serían nueve los hijos de Diego Maradona, con una lista que se completaría con Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana, Joana, Lu, Javielito, Dieguito Fernando y un chico de identidad aún desconocida.