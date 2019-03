Una escuela tuvo que suspender las clases por problemas edilicios

COMPARTIDOS: 0

A menos de una semana del comienzo de clases en la provincia de Mendoza, la escuela primaria Leopoldo Suárez 1-636, de Las Heras, tuvo que suspender las clases por problemas edilicios.

“Desde el 8 de febrero estoy pidiendo la renovación de techos que están hechos con chapas de telgopor. Está todo erosionado, caído, en forma bombé. Es un peligro para todos los chicos que asisten a la escuela. La respuesta de Dirección General de Escuelas es que no hay dinero", detalló la directora de la institución, Mónica Concha.

La mayoría de las placas de los techos están corridas y se pueden observar muchos huecos. Los baños y la cocina también requieren asistencia, indicó la directora.

“Considero que todos los chicos, sean de la condición que sean, tienen que recibir una educación igualitaria, inclusiva y de calidad. Dentro de la calidad está el tema de la infraestructura. Es necesario un urgente arreglo, he suspendido las clases porque es necesaria la seguridad de los chicos. No es un problema estético, como lo manifestó una de las personas que vino a revisar de Infraestructura. La situación requiere de una asistencia en forma urgente", arrojó Concha.

Asimismo explicó que la escuela lleva 38 años de vigencia y que en ningún momento recibieron sostenimiento. "No queremos oídos sordos, la escuela pública es de calidad, pero para que se cumpla son necesarias las condiciones edilicias. Las maestras hacen todo lo posible. Los celadores no son los encargados de mantener el edificio, son parte de ello, pero no los puedo hacer cargo de mantener la infraestructura. Es responsabilidad de dicho departamento, espero que el reclamo llegue a quien corresponde".