Las soberanas vendimiales y su primer día de reinado

Tras ser elegidas anoche Reina y Virreina nacional de la Vendimia, María Laura Micames, representante de San Carlos, y Luz Martina Mercol, de Lavalle, despertaron temprano en el Hotel Hyatt para dar inicio a su actividad protocolar.

Ambas fueron coronadas anoche en el anfiteatro Frank Romero Day bajo una lluvia implacable tras el desarrollo del espectáculo denominado Tejido en tiempo de Vendimia, y ante una estoica y fervorosa concurrencia que ignoró la inclemencia del tiempo para brindarles a todas las candidatas al cetro su calor, expresado con cálidos aplausos.

Después, María Laura y Luz Martina saludaron a la gente desde el balcón de la Subsecretaría de Turismo, tras lo cual pasaron la noche en el hotel de la calle Chile, frente a la Plaza Independencia, donde esta mañana, muy temprano, recibieron a la prensa para contar sus sentimientos tras una noche de intensas emociones que quedará por siempre en su recuerdo.

"Para mí ser reina era algo inalcanzable, pero haberlo cumplido es algo maravilloso", le respondió María Laura a El Ciudadano ante la pregunta de cómo estaba viviendo su reinado, y agregó: "He visto la felicidad de mis padres, lo que no tiene comparación, no tiene precio, así que estoy muy feliz".

"Ya era muy feliz siendo reina de mi departamento, pero nunca pensé que podía lograr la corona nacional", confesó, y contó que lo creía inalcanzable porque en la última semana las encuestas no le eran favorables, sobre todo en la última semana. "Pero gracias a Dios y a mis ángeles ahora estoy aquí, feliz".

En cuanto a los proyectos, la soberana dijo que "aunque todavía no hay nada armado, intentaré trabajar en lo social para mi departamento y para la provincia. Sobre todo quiero dar a conocer en el extranjero cómo es el trabajo de los productores, lo que son el vino y la cosecha".

Y recordando la noche del sábado, cuando ella y Luz fueron elegidas, dijo que "hacía mucho frío, pero quiero agradecerle a la gente porque se quedó hasta último momento hasta que nos coronaron. Valoro mucho su esfuerzo y las ganas, porque no eran solo turistas, sino también mendocinos que aman la Fiesta de la Vendimia".

"Había mucha gente de mi pueblo que vino a acompañarme, por lo que todo fue muy emocionante", agregó. María Laura también se refirió a la relación con las demás candidatas, y aclaró que hubo un mal entendido por "un comentario de Canal 9, pero tenemos todas una muy buena onda y estamos muy unidas".

En tanto, Luz Martina –que estudia Psicología– expresó: "Desde un principio dijo que una banda o una corona no me iban a cambiar, y antes que Virreina nacional soy Martina. Quiero representar a los productores, ya que no han tenido un buen año, pero siempre digo que el Gobierno se preocupa y trata de sacarlos adelante. Mi papá y mi abuelo son productores y yo vivo de la agricultura".

"Soy muy consciente de que el vino no vale, pero confío en que la situación se va a componer", se esperanzó. También dijo que no hay que olvidar que los viñateros fueron y seguirán siendo protagonistas.

Tanto María Laura como Luz tienen en común la propuesta de trabajar en lo social y para que las mujeres sean más escuchadas. En ese sentido, ambas aseguraron que la igualdad "debe ser para todas, que no tengan que pedir nada a los gritos". "Si bien yo tengo mi corazón en Lavalle y María Laura en San Carlos, ahora somos un equipo y vamos a trabajar juntas para nuestros departamentos y la provincia. Por eso le pedimos a todos que nos respeten como equipo, expresó Luz en otro tramo de la entrevista.

"Mucho más que una coronación, yo esperaba esta foto con los atributos sobre la cama, con la que siempre soñé", comentó emocionada.

La bellas lavallina confesó que desde siempre creyó que "cuando uno siente la Vendimia de verdad, lo hace con o sin corona, pero si se da ser soberana, es genial".

El miércoles la Reina nacional vuelve a San Carlos y la Virreina a Lavalle, y al respecto Luz dijo que espera "que mi pueblo me reciba con mucho cariño, como lo hizo con las otras virreinas nacionales que logró el departamento, Camila y Rocío, con mucho amor".

En tanto, María Laura dijo que en la misma noche del sábado hubo una caravana en su departamento, por lo que esperaba "un lindo recibimiento". Además, aseguró que quiere ser reina pero también estudiante, por lo que seguirá su carrera. "Voy a aprender y me voy a enriquecer mucho, porque estaré con gente muy importante que me podrá ayudar bastante a cumplir mis proyectos.

También Luz aseguró que nunca se le cruzó por la cabeza dejar los estudios por el virreinado. "La verdad es que me ha ido muy bien y rendí todas las materias posibles, así que ahora no voy a dejar el estudio de lado".

En horas de la tarde, ambas jóvenes asistirán al Gran Premio Vendimia, que se disputará en el Hipódromo de Mendoza.