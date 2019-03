Lavagna: "Muchos argentinos quieren salir de la grieta de Macri y Cristina"

COMPARTIDOS: 0

El economista Roberto Lavagna advirtió que existe una gran porción de los argentinos que quieren salir de la grieta que ofrecen Macri y Cristina. Fue durante una entrevista realizada en el canal Net TV y donde se lo vio con ánimos de encarar una candidatura presidencial

“Ambos tienen una vocación por el todo. El hecho de creer que al haber sido llamados a gobernar, pueden ignorar al resto. Es esa vocación por no reconocer que son, simplemente, la parte de un todo y, en consecuencia,tienen poca capacidad de diálogo. No porque no haya había, uno puede hablar pero con poca capacidad de escuchar“, aseguró.

Con respecto a su edad (76 años) y un eventual mandato en la Casa Rosada, Lavagna indicó que su primera reacción fue pensar que "le toca a alguien de la generación siguiente a la mía. Si existe o no, no me toca analizarlo a mi”.

El exministro de economía durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner aseguró que en la sociedad hay una demanda fuerte de un cambio de salir de lo que le ofrecen Macri o Cristina. "Una grieta profunda, sin el mínimo diálogo".

Finalmente, Roberto Lavagna consideró “pasamos de la mano floja, al gatillo fácil” y confesó: “Estoy convencido de que existe la posibilidad de recrear un momento de progreso, de orden, de paz y de justicia social”.