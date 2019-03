Sol Pérez se sentó arriba de una ojota y se le marcó todo el toto

COMPARTIDOS: 0

María Sol Pérez de 25 años de edad, sí que sabe llamar la atención en las redes sociales. Una de sus últimas fotos en su cuenta de Instagram mezcla dos de sus atributos: la belleza y su trabajo como vedette.

La foto de Sol Pérez como vedette

La rubia nacida en la provincia de Buenos Aires, incendió su cuenta de Instagram con una imagen en la que aparece lookeada como vedette en el camarín. Las plumas no podían faltar y Sol lo sabe, por eso con su celular en mano, microbikini y frente al espejo, hizo de las suyas.

Cabe destacar que el verano está siendo una temporada muy fuerte para Sol Pérez, ya que forma parte de una destacada obra de revista que hace vibrar a Mar del Plata y llamada "Nuevamente juntos". En ella aparece junto a la familia Bal: Santiago, Carmen Barbieri y Fede. Pero además se encuentran Mica Viciconte, Valeria Archimó y Bicho Gómez.

"Así estamos 🔥. Pelo @duranmcamilo. @nuevamentejuntoslarevista" comentó la infartante conductora, vedette y ex chica del clima Sol Pérez al margen de la foto.

Por supuesto sus seguidores no dejaron pasar el material sin dejar ¡más de doscientos mil likes! y todo tipo de comentarios. Algunos de ellos fueron:

- "Geniaaa muy divina Sol"

- "Nunca vi algo igual que mujer hermosísima que cuerpazo por favor"

- "Yo no soy famoso no tengo plata y no puedo regalarte una Ferrari ni un condominio en Estados Unidos pero tengo algo que muchos famosos no tienen y es amor sincero eso no lo compra la plata solo se da a una persona tan especial como vos belleza ❤️❤️👏👏"

- "La verdad que las plumas son de otra época, nada que ver con tu onda moderna"

- "🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏sos un sol apunto de entrar en llama. Hermosa"

Por supuesto Sol es una de las perlitas que tiene la obra, ya que muchas personas no dejan pasar la posibilidad de ir a ver teatro revista con artistas de renombre y que los acompaña, la bella y polémica Sol Pérez.

Entre los proyectos que están en carpeta para Sol Pérez este año, el de formar parte de La Peluquería (un clásico que patentó Gerardo Sofovich) que próximamente veremos a través de la pantalla.

Sol Pérez se sentó encima de una ojota

La última foto que subió a su cuenta de Instagram, muestra la cola de Sol Pérez en un primer plano y se ve que tiene una ojota marcada. La rubia bromeó con su posteo pero no dejó escapar su lado hot.

"Me senté arriba de una ojota, así me quedo el Toto 🤦‍♀️🤷🏼‍♀️" puso ella.

La rubia salió con los tacos de punta este año y dispuesta a hacerse respetar en el ambiente suyo, a pesar de las críticas que según Sol, ha sufrido de otras mujeres a causa de su exhibicionismo.

¡Brillá Sol!