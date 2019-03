Felipe Solá fulminó a Macri y lo comparó con De la Rúa

COMPARTIDOS: 0

Picante, el jefe del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá, aseguró hoy que "los gritos" del presidente Mauricio Macri durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa y su "discurso de provocación" tienen "un solo nombre: despedida".

"Vino a hacer un discurso de provocación. Toda esa actitud tiene un solo nombre: despedida", sentenció.

En este sentido, el ex gobernador bonaerense sostuvo que "los gritos de Macri muestran una actitud de fracaso", y al respecto dijo que fue "un discurso de "alguien que sabe que está muy mal".

"La impresión que tengo es cuanto peor están las cosas hay que hablar más alto, pegar puñetazos al estilo de (Fernando) De La Rúa", dijo al comparar al líder del PRO con el ex presidente radical de la Alianza.

En tanto, Solá acusó al mandatario de "mentir" y de "ocultar" datos preocupantes de la realidad del país.

"Prometió disminuir la inflación, pero subió al doble y aseguró mejorar la calidad educativa pero no enviaron la ley. No habló de salarios, 18 puntos de pérdida. No habló de empleo, 180 mil empleos perdidos. No lo dijo", enumeró.