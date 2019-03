Jaime Correas: "Baradel maneja el SUTE a control remoto"

COMPARTIDOS: 0

El Director de Escuelas, Jaime Correas, presentó el calendario escolar para la educación mendocina y ratificó el inicio de clases para el próximo miércoles 6 de marzo. Esto será a pesar de la adhesión por parte del SUTE al paro convocado por la CTERA a nivel nacional para la semana que viene: "Nunca creí que los manejara Baradel a control remoto", disparó.

La máxima autoridad educativa provincial sostuvo que todos los últimos paros realizados por el SUTE han tenido una adhesión del 1%. "En la provincia de Mendoza ellos gritan mucho pero no se hace ningún paro".

“Las escuelas van a funcionar con absoluta normalidad y el día 6 inicia las clases la provincia de Mendoza. Pero no quiero dejar de mencionar la contradicción de un sindicato que llevado por su base y por los plenarios en diciembre votó el acuerdo salarial y hoy llama a un paro, es desconocer la paritaria. Creo que esto descalifica al sindicato, la verdad que estoy sorprendido porque no creí que nunca desde Buenos Aires a control remoto (Roberto) Baradel los maneje de esa manera”, concluyó Correas en dialogo con Radio Nihuil.

Además hizo referencia a la polémica con el departamento de San Martín por el programa de terminalidad educativa "Fin de Secundaria online". "No es ilegal, pero no lo tiene que aplicar un municipio, tiene que tener una aprobación".

"En Buenos Aires es legal pero se pidió la autorización, pasa que la intendencia de San Martín confunde, quizás sea por esos aires eleccionistas, confunden un estado provincial con un estado municipal".

Luego adujó "La Ciudad de Buenos Aires es como una provincia. Entonces, una cosa es lo que hace una provincia, en este caso como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no puede ser dado por un municipio libremente. Es más, consulté con la ministra y ella nos dijo que no les habían dado ninguna autorización. Me dijo que tenía entendido que en algún momento la habían pedido pero como todavía no consideraban que fuera apropiado que un municipio lo ofreciera no lo podían hacer, pero quiero que quede claro, no es ilegal el mecanismo, lo que es ilegal es que un municipio lo preste sin tener autorización.

