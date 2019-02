COMPARTIDOS: 0

La modelo, vedette y presentadora Sol Pérez de 25 años de edad, dio una gran noticia en su cuenta de Instagram. La foto lo dice todo: aparece ella y su ¡tutú nuevo!

El auto nuevo de Sol Pérez

Resulta que la rubia recibió un regalo de una compañía de autos que trabaja vehículos de alta gama. Chocha por su nuevo coche, la ex “chica del clima” mostró su reciente adquisición. Se trata de un Jeep Compass, que ¡cuesta más de un millón doscientos mil pesos!

"Alguien tiene auto nuevo 😎. Gracias @automovilesexclusivosok 🔥 @showroomlaslolas" publicó la ex Sportia, Sol Pérez.

La foto tuvo más de 225 mil me gusta en su cuenta de Instagram y todo tipo de comentarios y piropos, ya que la camioneta de fondo es imponente pero muchos también repararon en su look con un típica pollera de colegiala con top blanco y zapatillas.

- "Lo que menos resalta es el JEEP".

- "Se ve que te va bien en tus emprendimientos de analista política y económica🤣".

- "Sos hermosa y te felicito por tu camioneta nueva".

- "Qué buena camioneta! Yo estoy ahorrando para una! Es un sueño wsa jeep!".

También cabe aclarar que hubo muchos seguidores y seguidoras de su cuenta, que solo se dedicaron a hacerle comentarios negativos u ofensivos en torno a su nueva adquisición, por lo que el posteo también tuvo su buen grado de polémica.

¿Sol Pérez tiene novio nuevo?

Desde Mar del Plata, donde la rubia está trabajando hizo algunas confesiones muy recientes a los medios. Al aire de NET TV, la ex Combate, cuando le preguntaron si está con alguien, dijo que está "conociendo varias personas" además, Pollo Álvarez fue más lejos y le sacó el dato de que "había besado" en esta última semana, en clara referencia a alguien en particular, de quien por el momento no se tiene mayor información. Pero Sol, rápidamente salió a aclarar: "No me quiero casar. Fue un beso nada más" desde el piso del programa en el que estaba hablando Solci, insistieron y le consultaron, ¿Del 1 al 10, que tal besa? a lo que la actriz de Bañeros 5, respondió entrando en el juego, "besa un 8".

Las fotos de Sol Pérez en bikini dan que hablar en el verano 2019

Sol Pérez es la vedette más llamativa de la obra "Nuevamente juntos, un amor de revista",que dirige la capocómica Carmen Barbieri.

Desde Mar del Plata, la rubia da que hablar cada vez que sube a las tablas o simplemente camina por las calles de La Feliz. No nos olvidemos de que asiduamente comparte fotos en su cuenta de Instagram en las que se la puede ver luciendo sus curvas en bikini y levantando la temperatura del verano 2019.

