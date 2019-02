COMPARTIDOS: 0

El presidente Mauricio Macri aludió hoy a su cumpleaños y utilizó una frase de su antecesora en el cargo, Cristina Kirchner: "Bad information yo no puedo tener 60 años", sostuvo mofándose de la errónea frase que en su momento expresó la ex mandataria.

"Viéndome hay un problema de bad information porque yo 60 no puedo tener, hay que arreglar esto, digamos que tengo 35 de ingeniero", afirmó Macri en tono de broma.

De este modo, el mandatario aludió a la recordada frase que expresó la ex mandataria cuando dio un reportaje a la revista estadounidense The New Yorker en 2015 y, ante una pregunta sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, respondió "bad information", en lugar de wrong information" (información incorrecta).

Con un matiz de campaña, en momentos en que el oficialismo considera que ante una posible candidatura presidencial de Cristina, Macri podría ganar la reelección, el mandatario eligió el día de su cumpleaños para recordar a su antecesora con aquel recordado blooper, aunque sin mencionarla.

Lo hizo durante un acto que encabezó junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras haber recorrido las obras de la red de desagües cloacales del Sistema Riachuelo, ubicada en Dock Sud.

Allí mismo, Macri también sopló las velitas de una torta que le acercaron, rodeado por los trabajadores de la obra.

El regalo que le hizo María Eugenia Vidal a Mauricio Macri por su cumpleaños

En tanto, Vidal aprovechó para regalarle al Presidente el libro "El hombre en busca del sentido", de Víctor Franckl, neurólogo y psiquiatra austriaco -prisionero en los campos de concentración del nazismo-, que narra en su obra la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia.

A la vez, durante toda la mañana Macri recibió saludos en las redes sociales de parte de los dirigentes de su espacio político, mientras que miles de usuarios de Twitter utilizaron el hashtag #FelizCumple Presidente.

Al mediodía, el mandatario almorzó en familia en la Quinta de Olivos y por la tarde viajó a la residencia presidencial de Chapadmalal, donde tenía previsto seguir durante el fin de semana con los festejos de su cumpleaños número 60, junto a la primera dama Juliana Awada, sus hijos, familiares y amigos.