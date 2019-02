Tunuyán: le robaron 28 veces en dos meses y quedó en la calle

Una mujer oriunda del departamento de Tunuyán denunció haber sufrido 28 robos en los últimos dos meses.

Érica Sevilla, la víctima de esta ola de inseguridad, contó los hechos: "Nosotros tenemos una finca hace 40 años, desde el 78, queda cerca de La Primavera donde se produjeron varios asentamientos. Para mi que es gente que vive en los asentamientos, sé que hay gente buena pero no es la mayoría. Asumo que son de ahí porque es a donde iban las huellas, porque un policía dos veces las siguió llegó a ese lugar.

Y agregó: “La primera vez que me robaron me quitaron lo fundamental, la cocina, la heladera, cama, ropa, ya no podía vivir ahí, no tenía los medios para reponer todo en el momento y de ahí fue una seguidilla de casi todas las noches. Hice todas las denuncia a la policía, al 911, siempre vinieron, pero no siempre se hicieron las investigaciones".

Érica contó que no sólo le han robado artículos del hogar y ropa "También me han robado puertas, ventanas, una motosierra, mesas, aparadores, platos, manteles. Una reja la hicimos cuatro veces. Un vecino me dijo que una vez vio pasar a un niño con un inodoro en pleno día".

La mujer, al ser consultada si ha pensado en defenderse, respondió: "No, no tengo armas".

Por último, la víctima señaló: "Una persona que vive en ese lugar de donde vienen los delincuentes llamó a una vecina mía para avisarle que esa noche volvían a entrar y que estaba mi mesa en tal y tal lugar, que llamara a la policía. Llame a la policía y me dijeron que si no tenía fotos o algo de quien llamó, y no insistí. Después de 24 horas los de investigación me llamaron para preguntarme quién me había llamado”.