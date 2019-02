Habló la madre de la niña que habría sido embarazada por su padrastro

COMPARTIDOS: 0

Una menor de 12 años, oriunda del departamento Guaymallén en la provincia de Mendoza, quedó embarazada y acusan a su padrastro de violarla. El sujeto es intensamente buscado por la Policía, ya que se encuentra en calidad de prófugo.

Otro dato de este aberrante hecho es que la madre de la niña había sido denunciada por el Organismo Administrativo Local (OAL) de ese departamento por un “posible encubrimiento”.

El antecedente más cercano sobre un tema similar, ocurrió tres semanas atrás en Jujuy con una nena de la misma edad a la cual le indujeron un parto prematuro, aunque finalmente el bebé falleció.

La madre también denunciada

La nena transita el cuarto mes de embarazo, y estuvo tres semanas internada en el Hospital Carrillo (ubicado en el departamento de Las Heras), donde fue asistida por profesionales de la salud que se encargaron de la atención y el cuidado de la pequeña hasta que fue dada de alta.

En ese hospital, tanto la menor como la madre fueron informadas sobre la posibilidad de practicar la interrupción legal del embarazo, pero según confirmaron desde el Ministerio de Salud, ambas decidieron continuar con la gestación.

El 15 de enero pasado, las autoridades del OAL tomaron conocimiento del embarazo cuando la madre de la nena se presentó en la sede para denunciar a su pareja. Allí, la mujer aseguró que su hija de 12 años había quedado embarazada luego de ser violada por este hombre.

En consecuencia, la mamá fue trasladada hasta la Oficina Fiscal Nº 8, donde puso la denuncia. Mientras que la niña, según confirmaron fuentes oficiales, fue asistida por médicos y psicólogos.

Habló la mamá de la niña

Horas más tarde de que trascendiera el hecho, la mamá de la menor abusada le contó a la prensa cómo fueron los hechos: “Él era la persona que me ayudaba, él mantenía a mis hijas, le confié mis hijas. Cuando me enteré que era él no lo podía creer. Ella (la nena) me dijo con la mirada, no pestañeó, no dio vuelta los ojos, me miró fijamente sin pestañear y nunca lo voy a olvidar”.

“Hasta el momento que mi hija fue internada en el Notti por esta situación, yo tenía en mi cabeza que la víctima tenía que odiar a la persona, pero ella no lo odiaba. A él le pregunté cuántas veces había pasado y me dijo dos. A las 6 me desperté con un llanto de la nena y él se había ido”, explicó.

Y continuó diciendo que “después, estando mi nena internada, él me confesó que sabía que estaba embarazada, él le había hecho hacer un test de embarazo, le había dado unas pastillas, unos yuyos. A mi hija le habría pasado cualquier cosa”.

Luego agregó: “Ahora mi nena está con una amiga mía, de toda la familia. Y en el OAL me dicen que me quieren sacar a las cuatro niñas para que también se vayan con mi amiga: (Pero) yo les dije que no y voy a hacer una denuncia al OAL por mal funcionamiento público, porque nadie se acercó a mi casa, nadie me dijo nada”.

Aberrante descubrimiento

La pareja involucrada se separó en 2014, pero en 2015 volvió a convivir y se estima que desde entonces y hasta la fecha la menor ha sido víctima de abusos sexuales reiterados. El 14 de enero, una tía paterna se dio cuenta de que la niña tenía pancita. Le dijo a la madre que para ella “estaba embarazada, que se fijara”.

Entonces la progenitora la llevó a un centro de salud, donde le diagnosticaron que estaba embarazada. Ella le preguntó a la niña de quién era, porque según dice la madre, “estaba al tanto de que la niña mantenía relaciones sexuales con anterioridad” y por eso “le administraba anticonceptivos”.

Ahí la niña contó la verdad, de que estaba “embarazada de su padrastro”. Inmediatamente la mujer dio aviso a la Policía e intervino la Justicia, por lo que la menor fue sacada del entorno familiar y fue entregada a “una tía del corazón”.

Finalmente, el padrastro se dio a la fuga y es buscado por la Policía.