Hay veneno para rato

A sala llena terminó su tercera temporada, y a sala llena también arrancó el último fin de semana un nuevo ciclo de Tu veneno en mí, la exitosa comedia mendocina que, a fuerza de convocatoria popular, sigue en cartelera y recorriendo festivales. “Desde que estrenamos, nos ha sorprendido la repercusión de la gente. Nosotros pensábamos que quizás era tiempo de despedir la obra, pero la última función del año pasado, con la sala desbordada de gente, fue tan contundente que dijimos: ‘No, capaz que hay que darle un changüí más’”, le contó a El Ciudadano Miguel García Migani, el director de la comedia.

Como para seguir incentivando la continuidad de Tu veneno en mí, la creación mendocina también fue seleccionada para participar del Festival Temporada Alta, que se realizará en Buenos Aires. “Es un festival que organiza la sala Timbre 4, que es una sala emblemática del teatro independiente argentino, que está en Boedo. Todos los que hacemos teatro independiente vemos con mucha admiración el trabajo de Timbre 4”, destacó el dramaturgo.

“La invitación al TABA, más la función despedida del año pasado a sala llena, nos demostró que a la obra le queda un rato más... Y efectivamente, porque ahora volvimos a hacer unas funciones para ponernos a tono y nos volvió a sorprender la contundencia del público con dos funciones a sala llena”, aclaró el director de Tu veneno en mí, que este fin de semana tendrá dos funciones más en la provincia (mañana y el domingo en El Taller). “Después ya nos vamos a Buenos Aires, la semana que viene. Luego nos tomamos un descanso y en abril seguimos con la cuarta temporada”, avisó.

En cuanto al rotundo éxito taquillero que sigue teniendo la comedia, Manuel García Migani opinó: “Creo que el trabajo de los actores y actrices es maravilloso, a mí lo que más me convencía cuando nació esta obra era el despliegue actoral. La dramaturgia y la puesta en escena vinieron como consecuencia. Entonces, para mí, el trabajo de actrices y actores es lo que tracciona, lo que la gente disfruta”.

“A la obra la han definido como una ‘comedia coral’. A mí me parece bastante atinada esa forma de catalogarla, porque es una historia que se va conectando con otra y con otra. Yo creo que hay algo del abanico de personajes (que son muchos) que se vuelve muy atractivo. Además es muy dinámica y, al mismo tiempo, se planta con mucha personalidad”, continúo el director.

Lo más llamativo del éxito de Tu veneno en mí es que no se ha limitado al público mendocino. La obra ha llegado a festivales en Buenos Aires (FIBA), Chile (Santiago a Mil) y Bogotá ( Festival Iberoamericano de Bogotá) y ha conquistado a los espectadores de cada una de esas ciudades. “En otros lugares se desarrolla otra obra completamente distinta. Es muy loco ver cómo, de verdad, el teatro no existe sin el público. Nos pasaba que, por ejemplo, en Buenos Aires la obra era mucho más graciosa que acá, porque la gente se reía más. Acá (en Mendoza), la gente capaz se toma las cosas un poco más en serio. Por otro lado, en Chile o, sobre todo en Bogotá, pasaba lo contrario (que en Buenos Aires): había mucho del humor de la obra que no chispeaba tanto, entonces todo se volvía mucho más denso, dramático y contundente”.

Doble función de 'Tu veneno en mí'

Día y horario: mañana, a las 22. Domingo, a las 21.30.

Lugar: El Taller (en Granaderos al 1964, de Ciudad).

Entrada: $150. Reservas al ☏ 261 334 7393

Dramaturgia y dirección: Manuel García Migani

Actúan: Nicolás Berlanga, Luciano Costigliolo, Emmanuel González, Mariela Locarno, Mauro Locconi, Eliana Borbalás, Silvina Ormeño, María del Valle Pereira, Diego Portabella, Ariel Rozen, Alejandro Serpa, Ignacio Tutera, Pablo Conturso, Miranda Sauervein, Celina Martín y Magda Lucero.