Hace unos días en Villa Carlos Paz, Córdoba se llevó a cabo la entrega de los premios Carlos 2019, que se otorgan a las mejores producciones teatrales de la temporada en esa ciudad.

El evento se llevó a cabo en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz y contó con la conducción de Marcelo Arias y Agustina Vivanco.

Muchas fueron las figuras que pasaron por la alfombra roja luciendo sus figuras y como siempre los looks de los famosos, dieron que hablar en la farándula.

Fátima Florez, Diego Ramos, Sofía “Jujuy” Jiménez, Paula Chaves, Pedro Alfonso, Roly Serrano, Belén Francese, entre otros estuvieron presentes en la ceremonia.

El look hot de Barby Silenzi en los premios Carlos 2019

Junto a todo el elenco de la obra “Sé Infiel y no mires con quién”, estuvo una de las mujeres que más acaparó las miradas de todos los presentes, hablamos de la bella Barby Silenzi de 34 años de edad.

Resulta que la ex de El Polaco, enamoró a todos con su presencia y por el vestido hot que utilizó para el evento. La prenda, larga y con transparencias realzaba su exuberante y trabajada figura, además de exhibir un pronunciado escote.

La integrante de la obra “Sé Infiel y no mires con quién”, terminó siendo un imán para los ojos de todos los que allí estaban y demostró que es una de las vedettes con mejor físico de las que actúan sobre las tablas en esta temporada de verano 2019.

La mamá de la pequeña Elena, subió a su cuenta de Instagram, varias fotos suyas donde ella hace gala de su look para la ocasión. Las imágenes tuvieron miles de corazones y piropos.

Algunos de los mensajes que le dejaron sus fans, fueron:

- "Súper elegante, te queda genial ese vestido! 👏👏👏👏"

- "Tenés un lomo que parte la tierra, NO TE HACE FALTA ESE FOTOSHOP EN LA CINTURA!!!, SOS perfecta ❤"

- "Si tendría que regalarte algo te regalaría un espejo por que después de vos lo más hermoso es tu reflejo"

- "La más hermosa por afano!!!!"

- "Sos una escultura Barby!!! Tiene que aprender un poco de vos la grasa de Sol Pérez!!! Hay que mostrar lo que uno tiene sin perder la elegancia!!!"

La obra de la forma parte la sexy Barby Silenzi, estuvo nominada a "Mejor comedia" pero el premio se lo terminó llevando, en esa categoría, el elenco de "Locos por Luisa".

Ella en particular no se llevó ningún galardón en la noche, pero seguro que a ella le alcanzó con saber de que era una de las mujeres más hermosas de Carlos Paz. ¡La próxima será Barby, no bajes los brazos!