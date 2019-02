COMPARTIDOS: 0

Foto: The Daily Telegraph

Nicolás Gil Pereg (37) está imputado por el doble crimen de su mamá y de su tía. Se trata de las dos turistas israelíes que llegaron el 11 de enero pasado a la provincia de Mendoza.

Las hermanas desaparecieron al otro día de su llegada, luego de que fueran a visitar a Pereg. Pocos tiempo después fueron halladas sin vida en una zona de la propiedad en la que residía el sujeto y que está emplazada en calle Roca al 6.000 de Buena Nueva, Guaymallén.

Ahora que la investigación avanza y el imputado por el doble crimen y femicidio, ha pedido a la Justicia que sus mascotas sean reubicadas. Además, cabe recordar que el sujeto pidió en su momento que sus felinos no sean castrados o que iba a ser una huelga de hambre si no se los llevaban al penal en el que permanece detenido.Lógicamente el pedido no fue autorizado pero además Gil Pereg, tampoco desistió nunca de comer o beber.

¿Qué va a pasar con los gatos de Gil Pereg?

En las últimas horas, Maximiliano Legrand, abogado defensor de Gil Pereg, indicó a los medios: “Lo que más le interesa a nuestro cliente, es el cuidado de sus mascotas. Hemos pedido a la fiscalía que tome medidas de resguardo ante ese pedido y la voluntad del mismo. Nos emplazaron a que en 48 horas les demos un destino, ya que ha quedado una importante cantidad de gatos en el domicilio” comenzó explicando Legrand.

Por otro lado, el letrado dijo “estamos hablando con una ONG para que les dé un destino o también podrían terminar con algunos allegados del imputado”.

Maximiliano Legrand además explicó: “Estamos a la expectativa de hacer una pericia psiquiátrica y psicológica, porque tenemos interés en determinar si nuestro cliente puede estar en proceso o no. Puede ser inimputable por no tener la sanidad mental suficiente. Estamos a la espera de que se realicen las pericias y de que se informen las necropsias definitivas. Hemos pedido su historial clínico, porque él se estaba haciendo exámenes neurológicos” aclaró el abogado defensor de Gil Pereg.