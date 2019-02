Fernández Sagasti, la mujer que quiere gobernar Mendoza

Proviene de cuna peronista y militó activamente en los inicios del kirchnerismo, se trata de Anabel Fernández Sagasti. De profesión abogada, fue, junto a otros jóvenes mendocinos, la elegida por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para conformar las huestes de La Cámpora en lugares claves del Poder Legislativo, tanto nacional como provincial.

Desde su banca de senadora nacional, sigue fiel a su jefa política y ha conformado equipos de trabajo para administrar la provincia si así lo decide el electorado.

Por otra parte, fue la única de su partido que mantuvo contacto institucional con el gobernador Alfredo Cornejo y obtuvo respuesta inmediata a un proyecto que hoy es ley: la modalidad en el fuero penal del juicio por jurado.

En diálogo con El Ciudadano explicó por qué se presenta como precandidata a la gobernación. “Somos una nueva generación de dirigentes que más allá de las pertenencias partidarias estamos trabajando por la gente y con ella encontrar un nuevo camino para forjar una nueva provincia”, expresó.

—¿Cómo ve a la provincia?

—Es un año turbulento por la situación que pasa el país en general y Mendoza en particular. El dominante es la delicada situación económica, porque el precio de las cosas hace que la gente esté muy angustiada y que cada vez alcance menos la plata. Tenemos un gobierno que no da señales de ninguna medida para tratar de paliar la situación, todo lo contrario.

—¿Dentro de Mendoza no ven señales?

—El modelo económico nacional y provincial es el mismo, con ajuste, tarifazos, el precio del boleto de colectivos, endeudamiento, crecimiento de la pobreza y el desempleo. En definitiva, en la provincia se hizo el mismo modelo de ajuste que la Nación, lo que demuestra que Cornejo es el principal socio de Macri.

En cuanto a qué propone su espacio, Fernández Sagasti dijo: “El tema lo encaramos como esperanza y diciéndole a esa gente que está mal que hay otro camino posible. Camino que pensamos con la gente, aún a sabiendas del difícil país que nos dejan. Cornejo nos deja una deuda de más del 300%, deuda que recibió con un componente del 70% en dólares, por lo que en cada corrida bancaria los mendocinos nos endeudamos mucho más. Por eso, con el equipo que conformamos, estamos convencidos que con el diálogo en todos los sectores políticos, empresarios, sindicales, jóvenes, mujeres y nuestros abuelos, comenzaremos a estructurar políticas de estado para que los mendocinos hagamos nuestro propio proyecto”.

“Hay que fortalecer la industria del conocimiento”

Profundizando lo que propone, Sagasti expresó: “Vamos a trabajar para proyectos integrales, que para nosotros incumben lo nacional, provincial y municipal. Estamos convencidos que ninguna provincia se desarrolla en un país que no se desarrolle. Más allá de esto, creo que la provincia tiene muchas herramientas que no son ocupadas para hacer un nuevo plan de desarrollo en Mendoza. Algo que hace muchos años no tenemos”.

“La provincia necesita ampliar la industria del conocimiento, teniendo en cuenta que ha sido la cuarta exportadora a nivel nacional. Al respecto, solamente en los primeros seis meses del año pasado, que no hace falta que recuerde que fue muy difícil, la industria del conocimiento exportó US$ 2.900 millones, más que el petróleo y las petroquímicas”, aseguró.

“Por eso destaco que en Mendoza tenemos de todo para desarrollarla con un plan, equipos y políticas de Estado que intervenga. Existe una agroindustria que, en el mejor de los casos, está sobreviviendo. Lo de la metalmecánica es muy grave como sobrevive con solo un 50% de su capacidad activa. Todo esto hace que más allá que la provincia tenga sus problemas ligados a la macroeconomía nacional, nosotros podemos desarrollar nuestras propias soluciones. El principal desafío es generar empleo genuino con industrias que a su vez genere mano de obra calificada. Y esa es la Mendoza del futuro que proponemos”, explicó.

—¿Cómo ve el desdoblamiento electoral de la provincia con la Nación?

—Para nosotros lo electoral es coyuntural, pero al proyecto que encabezamos lo venimos preparando hace mucho tiempo. Queremos encontrar soluciones a los graves problemas que tiene la provincia y no hacer lo que está haciendo Cornejo, que está preocupado por la interna de Cambiemos olvidándose de los mendocinos. Cómo se está jugando con la gente, que deberá votar varias veces. Creemos que siempre la prioridad es la gente. Primero la gente y después los intereses de los funcionarios públicos.

“Estamos armando la unidad”

Respecto de si su partido ha logrado unirse y todos apoyan su precandidatura, expresó: “En el Partido Justicialista estamos armando la unidad de la que todos hablamos. Estamos construyendo el espacio para que me acompañen y por ahora no han aparecido golpes bajos. Fuera de eso, me concentro en convocar a las mendocinas y mendocinos para que crean que hay otro camino”.

“Por eso estamos hablando con otras fuerzas políticas, incluso con aquellas que no han participado del Frente para la Victoria. Nuestra propuesta es inclusiva en el convencimiento que necesitamos una unidad de gobierno y no una unidad electoral, ya que se tiene que tener en cuenta que quedan un país y una provincia con temas difíciles de afrontar. Con la gente esperando respuestas inmediatas a esos problemas, por lo que se hace necesaria una coalición de gobierno muy amplia, para tomar las decisiones fuertes”, finalizó Fernández Sagasti.