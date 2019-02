Rody Suárez: "Tenemos que seguir trabajando todos juntos"

COMPARTIDOS: 0

El radicalismo de Mendoza vivió otra jornada de euforia el martes, cuando finalmente se conoció el nombre de quien buscará ser el sucesor de Alfredo Cornejo en calle Peltier: será Rodolfo Suárez. El anuncio fue realizado por el mismo Cornejo en el Comité Provincia de la UCR frente a cientos de militantes, intendentes y funcionarios.

"Rodolfo puede validar y presentar ante la sociedad mendocina sus logros como intendente de la Capital. Un municipio que ha estado durante muchos años con administraciones muy eficaces pero que seguramente nunca había tenido un plan de infraestructura tan ambicioso como el que ha llevado adelante el intendente”, dijo Cornejo.

El mandatario contó como fue el proceso de selección de Suárez puertas adentro del oficialismo: "Hicimos consultas con intendentes, legisladores provinciales y nacionales, como es el caso de Julio Cobos".

"Sin dudas que Rodolfo puede representar este proyecto de continuidad para los próximos 4 años”, sostuvo Cornejo.

La continuidad de un proceso

Por su parte el intendente de la Ciudad de Mendoza y precandidato a la gobernación del radicalismo. Rodolfo Suárez, afirmó que “tomo este desafío consciente que hay equipo para darle continuidad al buen gobierno que has hecho Alfredo”, y mencionó a los intendentes que componen el Frente como un ejemplo a seguir, “ya que le han dado un gran prestigio a la UCR que es maravilloso”.

“Aquí tenemos que seguir trabajando todos juntos. Estoy muy emocionado y me cuesta disimularlo. Me has devuelto todo Alfredo, nuestra historia en común, las emociones y las ganas”, expresó el precandidato a gobernador.

Para finalizar, Suárez dijo: “Haré todo con mucho esfuerzo y lo tomo con un gran honor, porque estás dejando un Estado ordenado, al que continuaremos fortaleciendo para que los mendocinos vivamos mejor. El Estado debe ser parte de la solución y no de los problemas. Somos un ejemplo como partido de unión y honestidad en estos tiempos que vivimos. No voy a fallarte”.

Elecciones en Mendoza

En horas de la mañana el mandatario provincial había comunicado el cronograma electoral desdoblado para la provincia luego de haberlo consensuado con Mauricio Macri. Fue el mismo Presidente de la Nación quien lo alentó a cumplir con lo que dicta la Ley Provincial Electoral, aprobada por unanimidad en la Legislatura.

De esta manera, los mendocinos irán a las primarias a gobernador, vice y legisladores provinciales el 9 de junio, mientras que las generales serán 29 de septiembre.