Ayer comenzaron a darse pasos muy importantes para determinar cómo sigue la causa que se prosigue contra Nélida Rojas y otros integrantes de la organización Tupac Amaru, acusados de una millonaria defraudación al Estado. Se trata de inspecciones de obras, a cargo de un grupo de técnicos e ingenieros, en las que estuvo presente el subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala.

Según lo que se ha dado a conocer, de los $80 millones que se le entregaron a la organización para la construcción de viviendas, solo $28 millones se habrían utilizado efectivamente para las obras. En declaraciones a la prensa, la fiscal Chávez destacó: “Hemos ordenado desde la Fiscalía realizar una inspección en las obras que gestionó la agrupación Tupac Amaru. Es dentro del marco a la investigación del fraude a la administración pública”.

Las verificaciones tienen que ver con establecer el estado de las obras, como le fueron entregadas a los adjudicatarios, y comprobar esa realidad versus los expedientes donde se certificaban los avances de obra, que es en definitiva donde estaría el fraude al Estado.

Las tareas no solo evaluarán los avances de obra, uno de los mecanismos que en la obra pública suelen usarse para desviar fondos, sino que también se verificará si se cumplieron las especificaciones técnicas, es decir, la calidad de los materiales usados y el cumplimiento de lo solicitado en las bases.

Por supuesto, la respuesta por el lado de los acusados llegó desde el abogado defensor de Nélida Rojas, Alfredo Guevara, quien en declaraciones públicas descalificó el trabajo de la Fiscalía: “Lo de Chavez es siempre patético, sé que hay mucha gente dentro del poder hegemónico que está detrás de todo esto, pero para empezar, hace dos años que estamos con el tema de la Tupac Amaru y recién ahora quieren ir a verificar la calidad constructiva y el estado de avance de las obras, a mí me llama la atención, con todos los recursos que tiene el poder recién después de dos años se ponen a hacer esto y lo peor que todo es que eso que están haciendo es nulo porque recién me estoy enterando de esto, no nos ha llegado ninguna notificación para que destinemos un perito de partes”, declaró a radio Nihuil.

Guevara anticipó que desde la defensa tomarán el camino de pedir la nulidad de todo lo actuado, ya que según sostiene los avances de obras habían sido verificados, incluso, por el IPV, propietario de los terrenos donde se construyeron las viviendas.

Según Guevara, todas las casas que construyó la organización, liderada a nivel nacional por Milagro Sala, las terminó, y en los casos que no están concluidas es porque el municipio no construyó las obras de urbanización necesarias, desligando de esa manera a la Tupac de la responsabilidad.Vale recordar que la causa de esta organización volvió al tapete a partir del impulso a la Ley de Extinción de Dominio, en su etapa provincial.

Desde que comenzó a tratarse el tema, el nombre de la Tupac Amaru comenzó a sonar, sobre todo a partir de una flota de vehículos, pertenecientes a miembros de la organización, que estarían en el foco de la ley.