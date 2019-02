Cambia Mendoza se largó en la contienda electoral provincial

COMPARTIDOS: 0

Rodolfo Suarez y Omar De Marchi tienen una relación cordial y de acuerdo a lo que muestra la foto de tapa, ambos dirimirán la interna de Cambia Mendoza para definir quién será el candidato del oficialismo para suceder a Alfredo Cornejo.

Luego de que fuera adelantado por todos los medios on line, el Gobernador juntó a sus seguidores en el local del comité radical de la calle Alem para hacer el anuncio oficial: el “candidato de Cornejo” será Rodolfo Suarez, quien llegara a la intendencia tras la muerte del Viti Fayad y en 2015 fuera ratificado por las urnas.

El acto partidario contó con la presencia de algunos ministros y funcionarios del Ejecutivo y legisladores nacionales y provinciales.

En el discurso inicial, el Gobernador tuvo unas palabras para su ministro de Economía, Martín Kerchner, a quien no pudo entronizar porque no se hizo conocer lo suficiente por el electorado y no medía en las encuestas.

También Cornejo hizo una especial referencia al senador Julio Cobos, quien hasta anoche se lo veía mucho más cerca de De Marchi en un posible armado para lanzarse a las PASO. Al respecto, el mandatario señaló que la decisión final había sido analizada con los intendentes y con el senador nacional, exgobernador y exvicepresidente.

La información que se espera de ahora en adelante es quiénes serán los candidatos a vicegobernador que acompañarán a los dos contendientes.

Por parte de Suarez, si él no tiene autonomía para decidirlo, es muy posible que el nombre lo diga Cornejo a su regreso de Estados Unidos, mientras que quien acompañe a De Marchi puede surgir en cualquier momento.

Varios nombres están en ronda entre los observadores, simpatizantes y amigos. Algunos no descartan al mismo Kerchner, aunque no haya el más absoluto indicio. En otros ámbitos se habló de la senadora nacional Pamela Verasay, que llegó a ese cargo por influencia directa de Cobos, pero que después lo enfrentó en el debate por la despenalización del aborto.

Entre los nombrados también se menciona al intendente de Junín, Mario Abed, quien ya no se presentará para un nuevo mandato municipal. La exministra de Salud y actual diputada nacional Claudia Najul es otra de las señaladas con mayores preferencias en el Cuarto Piso.

En el campo de las estrategias se especulan cosas tales como: si se designa a Verasay y renuncia al Senado, el que la reemplace será Abed, mientras que si la ungida es Najul, su banca será ocupada por una figura del PRO que le sigue en la lista.

Crónica de un desdoblamiento anunciado

Finalmente el gobernador Cornejo puso en los papeles la noticia bastamente anticipada sobre el desdoblamiento de las elecciones. Por escapar de la corriente negativa que pesa sobre Macri para las elecciones presidenciales, por motivos presupuestarios o por el cumplimiento de la ley electoral provincial, lo cierto es que los mendocinos iremos el 9 de junio a votar en las PASO y luego el 29 de septiembre a las generales para elegir gobernador, vice, senadores provinciales y diputados provinciales.

En el caso de los intendentes, como es potestad de cada jefe comunal convocar a comicios en su distrito, lo harán en forma separada como ya lo han hecho algunos de ellos del justicialismo y del Frente Renovador en el caso de San Carlos.

El mandatario hizo el anuncio oficial desde el Salón Patricias de la Casa de Gobierno y puso como principal argumento que Mendoza cuenta con su propia ley electoral que fija con precisión de fecha los días para realizar las elecciones y que prevé como excepción la posibilidad de hacer coincidir las fechas con las elecciones nacionales. También se preocupó por aclarar que esa norma fue sancionada en 2016 por unanimidad.

Remarcó, además, Cornejo que en todos los sectores políticos se ha insistido en que para que elijan a sus autoridades con amplia libertad a los mendocinos se los debe situar concretamente en los temas locales porque la agenda es distinta a la nacional. Adujo también que ese tema ha sido profusamente invocado pero muy pocas veces cumplido, por lo que esta ley apunta a afirmar ese concepto.

gastos electorales

Como se sabe, todo proceso electoral cuesta dinero, por lo que la decisión de ir en fecha diferente a la Nación significa que los comicios provinciales deberán ser pagados con plata local. El ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, aclaró que los gastos estaban previstos en el presupuesto pero, como consecuencia de las fuertes variaciones de la economía, aún no se tienen las cifras exactas, sí hizo hincapié que los municipios que decidan desdoblar deberán hacer frente a sus propios gastos.

Consultado sobre el uso de la boleta única, Nieri explicó que por cuestiones presupuestarias no se aplicará por los altos costos que se producen a partir de la suba del dólar. Como el sistema elegido es el de boleta única electrónica, ese sistema conlleva un costo de 6 dólares por boleta, puesto que a la emisión se le debe agregar una campaña para explicar el sistema a los votantes.