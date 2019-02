El problema de Alfaro: bancar al ídolo o poner al que está mejor

COMPARTIDOS: 0

“Carlos es mi abanderado. Nosotros tenemos que apoyarnos en alguien de experiencia como él", había declarado el técnico Gustavo Alfaro en su presentación, dejando entrever el protagonismo que tenía en mente para Carlos Tevez. Pero con el correr de los partidos el emblema no rindió y comenzó la duda de su titularidad porque Mauro Zarate está mucho mejor futbolísticamente.

El ex Vélez pide pista para ser titular, pero Alfaro está condicionado por lo que dijo y deberá respaldar un tiempo más en cancha a Tevez para no ser preso de sus palabras.

Pero ¿Cómo sacar a Tevez, el emblema del director técnico? Seguramente en los próximos partidos (el domingo frente a Belgrano en Córdoba y luego ante Lanús en La Bombonera) el Apache sea titular, pero tendrá la vara alta sabiendo que cada vez que ingresa al campo de juego su competidor por el puesto cumple con el pedido del entrenador. Y hasta hace goles.

Si hay algo que lo motiva a Tevez para jugar es saber que en el banco de suplentes está Zarate con ganas de ingresar. Esa adrenalina de pelear por un lugar detrás del centro delantero lo mantiene activo. Se mantiene vivo futbolísticamente, pero también le genera miedo el pensar que puede llegar a perder el puesto en el último año de su carrera profesional. La plancha ya la hizo en el primer semestre del 2018 cuando no tenía contrincante. Sin embargo, mantenía su bajo nivel.

Con Alfaro, la realidad de Tevez cambió con relación al año pasado. El director técnico le devolvió la N° 10 y lo nombró capitán del equipo. Y hasta se encarga de endiosarlo cada vez que se sienta frente a un micrófono: “Tengo que tratar de apoyarme en jugadores emblemáticos, y el jugador más emblemático que tiene Boca es Tevez. Está pleno, triunfó en todos lados. En Brasil, Italia e Inglaterra”, expresó “Lechuga”, quién además agregó que lo ve “feliz”.

Alfaro deberá decidir cuál es su prioridad como entrenador de Boca. Armar un equipo que funcione con los jugadores más regulares en cancha o sostener al ídolo que tiene en su plantel pero que no rindió en los últimos partidos. Si bien es prematuro criticar a un futbolista que el último semestre estuvo tan relegado, las preguntas salen por si solas: ¿Cuánto tiempo Alfaro mantendrá a Tevez? ¿Hay un límite de partidos en su cabeza?

Las dos victorias (frente a San Martin en San Juan y a Godoy Cruz de local) y el empate (contra Newells en Rosario) le dan respiro al entrenador para bancar a Tevez como titular.

Tevez ya no es el jugador del pueblo de hace tiempo. El hincha se lo demostró el domingo pasado en La Bombonera. Bajó un tenue aplauso desde las tribunas cuando se retiraba del campo de juego. Es más, se escucharon más fuertes las palmadas cuando ingresó Mauro Zarate. El hincha de Boca está muy decepcionado con él por las declaraciones de la semana pasada contra Guillermo Barros Schelotto al admitir que “si seguía Guillermo como técnico, yo me iba”. No cayó bien esas palabras contra otro ídolo que tiene una espalda más grande que la mismísima Bombonera.

Además, el hincha sabe que su flojo nivel no exige su titularidad. Y hasta había un run run en la platea media más cercana al palco de prensa cuando el Apache tocaba la pelota. Un run run poco amigable con el ídolo de la institución, que perdió cierta idolatría cuando se fue un año a China.

Alfaro le ratifica la confianza frente a Belgrano. La idea es que siempre sea de la partida. ¿Por qué tanta banca a Tevez, más allá de sus opacos rendimientos? El entrenador sabe que no tiene otro futbolista como él en el plantel. Está convencido que todavía tiene mucho para dar. Cree que el equipo puede funcionar alrededor de su presencia. Tevez en su momento contó que Alfaro le dijo que “quería que jugué todos los partidos”.

El entrenador todavía no puso un parámetro de partidos como para determinar cuánto tiempo lo bancará de titular o para sacarlo del equipo. Sí lo evaluará partido tras partido. Y si Zarate ingresa y se destaca, no tendrá más remedio que sacarlo para evitar críticas.

Mas allá de que los triunfos los respaldan, Alfaro está ante un problema que tendrá que resolver. Zarate merece ser titular por funcionamiento y buen nivel, pero Tevez tiene la palabra de hombre del entrenador de que va a jugar siempre.

Hasta el propio técnico está frente a su propio dilema: respeta lo que dijo ante los micrófonos de bancar a Tevez para no ser rehén de sus palabras o respeta el nivel de otros jugadores