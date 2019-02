Se acabó el misterio: Pampita contó si Pico Mónaco fue infiel o no

COMPARTIDOS: 0

Aunque el romance entre Carolina Ardohain y Juan Mónaco ya es historia, el mundo del espectáculo sigue metiendo el dedo en la llaga y hablando sobre el por qué del fin de la relación.

Por eso, en una entrevista con la revista Caras, Pampita tuvo que volver a hablar del pasado para aclarar que “si hubo una tercera en discordia, lo va a aclarar él (Mónaco) en su momento, porque a mí no me corresponde hablar por él”. “Pero te puedo asegurar que no hubo nada de eso. Jamás. Juan es una persona con muchos valores y nunca sospeché de él y jamás me habría hecho sentir así. No me corresponde a mí decirlo porque se lo están inventando a él, pero no hay ningún motivo en particular. Son cosas nuestras como pareja que no hay que explicar, pero no pudo ser y nada más”, añadió.

Por otra parte, la también ex de Benjamín Vicuña volvió a desmentir a los que decían que estaba con el extenista para lucrar. “No fuimos a ningún evento, no lucramos con la relación como dicen los malintencionados. Se habla con mucha malicia y no es cierto. Somos dos personas normales que estábamos solteros, teníamos mucho cariño y quisimos ver qué pasaba. No hay más que eso. Duele escuchar que había un interés económico, que facturamos miles de dólares, todas esas cosas son patrañas, son mentiras que le quieren meter a la gente en la cabeza. Acá somos dos personas buenas que se quieren y quisieron probar qué pasaba, no funcionó y listo”, afirmó.

“No existe eso de que alguien se junte para ganar dinero. La gente se junta porque se quiere y quiere darse una oportunidad. Hay mucha mala onda también con esos comentarios. Cualquiera que lo conozca a Pico o a mí sabe que había algo sincero de nuestra parte. Tuvimos buena voluntad, pero no funcionó y no pasa nada, nos seguimos queriendo, nos respetamos y nos seguimos hablando. Nos verán en un evento charlando y nos vamos a dar un abrazo. Acá no pasó nada más, todo lo que hayan dicho es mentira”, comentó Pampita.

Por último, la exmiembra del jurado del Bailando por un sueño explicó el verdadero motivo de la separación. “Siempre que hablo, prefiero que sea en primera persona y que no especulen, dar la noticia yo o la otra persona. Es la mejor forma. Dimos lo mejor de cada uno y no funcionó, no hay mucho más que decir. Después hay cosas que son íntimas y tienen que ver con una relación de pareja respecto a las expectativas de uno y del otro. No hay mucha explicación para dar, a veces funciona y otras no. Lo intentamos, le pusimos lo mejor y no pudo ser. Los dos somos re buenas personas, estábamos solteros, no le debíamos nada a nadie, no teníamos porqué estar escondidos y queríamos probar”, dijo.