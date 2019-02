COMPARTIDOS: 0

La décimo octava edición del festival de Rock más importante del país ya tiene line-up actualizado y confirmado, con dos presencias mendocinas entre los artistas estelares en Cosquín Rock 2019. Perras On the Beach y Los Usted Señalemelo estarán presentes en el escenario sur del aeródromo Santa María del Punilla de la localidad cordobesa. Además contará en su grilla con las bandas mas convocantes como Las Pelotas, Ciro y Los Persas, No te va a Gustar, Don Osvaldo, Las Pastillas del Abuelo entre otros.-

Ademas en este nota podrás ver cómo llegar al predio en auto o en colectivo, hospedajes, con qué podes entrar y con qué no, entre otras cosas.-

Acá la grilla completa del Cosquín Rock 2019

Sábado 9 de Febrero escenario Norte

LAS PELOTAS 01:25

SKAY Y LOS FAKIRES 00:00

LAS PASTILLAS DEL ABUELO 22:15

NO TE VA GUSTAR 20:30

LA VELA PUERCA 18:40

GUASONES 17:25

PIER 16:25

LUCEROS EL OJO DALTÓNICO 15:40

MACHINGON 15:00

NO TIENE LA VACA 14:20

Sabado 9 de febrero escenario Sur

NICK WARREN 04:30

CHICOLA & ELI NISSAN 02:15

KNOWBRU 01:40

BABASÓNICOS 00:20

LOS ESPÍRITUS 23:00

EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO 21:50

EL KUELGUE 20:40

USTED SEÑALEMELO 19:40

IZAL 18:30

LOUTA 17:30

TURF 16:40

LA PEGATINA 15:50

PERRAS ON THE BEACH 15:00

TELESCOPIOS 14:10

Espacio Alternativo Naranja

VANTHRA 22:45

AUTÉNTICOS DECADENTES MTV UNPLUGGED FIESTA NACIONAL 21:00

LIT KILLAH 20:20

INGRAVIDOS SQUAD 19:40

FREESTYLE MASTER SERIES 19:05

T&K 18:15

ACRU 17:20

TINK 16:40

FREESTYLE MASTER SERIES 16:05

TATA 15:20

SLIM DEE 14:30

Hangar del Metal

O´CONNOR 00:15

HORCAS 22:55

S7N 21:45

PLAN 4 20:35

HABEAS PORNUS 19:35

HAMMER 18:35

COYA 17:40

ETERNA AGONÍA 16:50

DRENAJE 16:00

SYGMA 15:15

La Casita del Blues

JIMMY RIP AND THE TRIP 21:45

DJ DIEGO FLORIO 21:00

DON VILANOVA BOTAFOGO 19:50

ALAPAR 18:50

LOS MENTIDORES 17:50

MARCIA BLUES 16:50

VIEJO MOTOR Y AMIGOS 16:00

THE DAPPER DAN BAND 15:10

Escenario CBA X

DE LA GRAN PIÑATA 00:10

TERAPIA 23:35

PVLSO 22:55

LA QUE FALTABA 22:05

MASSACRE 20:50

CUATRO AL HILO 19:50

LOS USTEDES 19:10

MANJAR 18:30

JINETES 17:55

PASSAJE - GANADOR PRE CR SAN LUIS 17:20

EL ACOPLE - GANADOR PRE CR RAFAELA 16:45

STONE DOG - GANADOR PRE CR CÓRDOBA 16:10

HAREN - GANADOR PRE CR VILLA MARÍA 15:35

LO AJENO - GANADOR PRE CR RIO IV 15:00

LENA ESTA OCULTA 14:25

Domingo 10 de Febrero Escenario Norte

SKA-P 23:20

CIRO Y LOS PERSAS 20:50

ATTAQUE 77 19:15

CARAJO 18:15

ERUCA SATIVA 17:15

CUATRO PESOS DE PROPINA 16:30

EL PLAN DE LA MARIPOSA 15:45

CIENTÍFICOS DEL PALO 15:00

LITERAL 14:15

Escenario Sur

NONPALIDECE 01:00

ZONA GANJAH 23:45

DANCING MOOD 22:40

LA 25 21:25

DON OSVALDO 19:00

OJOS LOCOS 18:20

LOS GARDELITOS 17:15

LA MISSISSIPPI 16:20

DIAMANTE ELÉCTRICO 15:30

ETCÉTERA 14:45

Espacio Alternativo Naranja

INDIOS 23:40

MISS BOLIVIA 22:45

AUTÉNTICOS DECADENTES MTV UNPLUGGED FIESTA NACIONAL[ 21:00 ]

EMANERO 20:10

ORION XL 19:10

WOS 18:10

SOY RADA AND THE COLIBRIQUIS 17:10

BIMOUD 16:10

DAKILLAH 15:25

VICTORIA BERNARDI 14:45

DELAY LAMA 14:10

Hangar del Metal

A.N.I.M.A.L 00:10

TREN LOCO 22:55

LOS ANTIGUOS 21:45

DENY 20:35

COVERHEADS 19:35

KISS MY ASS 18:35

LED LADIES "TRIBUTO A LED ZEPPELIN" 17:40

CIRSE 16:50

GTX 16:00

COBRA SARLI 15:10

La Casita del Blues

CHRIS CAIN "BLUES GUITAR MASTER" 21:45

DJ DIEGO FLORIO 21:00

"DEBORAH DIXON & PATAN VIDAL" WALKING BLUES 19:50

ETTIENE NADINE & TOYO con IVAN SINGH BAND 18:50

CESAR VALDOMIR & THE BLUE MIDNIGHT 17:50

HOMBRES BIEN 16:55

ALE ROJAS MONTICELLI & THE SOUL HUNTERS 16:00

LORENA GOMEZ AND THE MOJO BOOGIE'S 15:10

Escenario CBA X

AURA 00:30

SANTA KIM 23:55

SMOKE SELLERS 23:15

LOS FRENÉTICOS 22:35

BOOM BOOM KID 21:20

JUAN TERRENAL 20:20

LOS NAVARROS 19:40

QBQTQ 19:05

INERCIA 18:30

CANIBAL ARMY 17:55

VORSOTO 17:20

SUBURBIO ROCK - GANADOR PRE CR BUENOS AIRES 16:45

GRITO CLANDESTINO - GANADOR PRE CR CHACO 16:10

KEVLAR - GANADOR PRE CR CÓRDOBA 15:35

ASTRONAUTAS DEL FUTURO - GANADOR PRE CR SAN FCO 15:00

FISURADO Y PARANÓICO CON MI SOMBRA PERSECUTA 14:25

Información útil

Cómo llegar al predio

La Calera es el transporte oficial del festival, y podes conseguir boleto en:

En las boleterías N° 14, 15 y 16 de la nueva terminal (T2). Las plataformas de salida son desde la 35 a la 58.

En otras localidades

En las terminales de La Calera, Bialet Massé, Cosquín y La Falda.

Para más información cotalacalera.com.ar

¿Cuanto sale?

Viaje sólo IDA: $113

Viaje IDA + VUELTA: $215

¿Cuál es la frecuencia?

Recorrido Córdoba – Santa María de Punilla

Cada 10 minutos sale un colectivo rumbo al aeródromo.

También podés regresar desde el predio hacia la Ciudad de Córdoba durante las 24 hs.

Recorrido La Falda – Santa María de Punilla

Cada 20 minutos. Durante el festival además habrá un refuerzo en el servicio local para mejorar la frecuencia.

Importante: Podes comprar tu boleto en los puestos habilitados dentro del predio.

Campings

Tibidabo

Av. Belgrano y Amado Nervo (Cosquín)

Tel. (03541) 452089

www.campingtibidabo.com

Tibidabo
Av. Belgrano y Amado Nervo (Cosquín)
Tel. (03541) 452089
www.campingtibidabo.com
Caravana

Calle Berutti s/n, Bº Santa Teresita (Cosquín)

Tel. (03541) 450447

Calle Berutti s/n, Bº Santa Teresita (Cosquín)
Tel. (03541) 450447
El Mundo del Rock

A. Condarco 2401, a 5 cuadras de CR18 (Punilla)

WhatsApp (+54 9) 11 4025 1354

reservas@elmundodelrock.com.ar

www.elmundodelrock.com.ar

Cabañas

Mi Herencia Hostería

Independencia 701, Bº Centro (Bialet Massé)

Tel. (03541) 401727 / (0221) 5656554

hosteriamiherenca@gmail.com

Independencia 701, Bº Centro (Bialet Massé)
Tel. (03541) 401727 / (0221) 5656554
hosteriamiherenca@gmail.com
Castillo Las Golondrinas

Av. Malvinas Argentinas esq. Costanera (Bialet Massé)

Tel. (03541) 440724

www.castillogolondrinas.com.ar

Facebook: Hostal Las Golondrinas

Hostels

Rivera Hostel Córdoba

Vélez Sarsfield 907 (Córdoba Capital)

Tel. (0351) 5640321

riverahostelcordoba@gmail.com

www.riverahostelcordoba.com.ar

Vélez Sarsfield 907 (Córdoba Capital)
Tel. (0351) 5640321
riverahostelcordoba@gmail.com
www.riverahostelcordoba.com.ar
Aloja Cosquín Hostel

Salta 471 (Cosquín)

Tel. (03541) 453019

alojacosquin@gmil.com

Salta 471 (Cosquín)
Tel. (03541) 453019
alojacosquin@gmil.com
Le Grand Hostel

Buenos Aires 547, Bº Nueva Córdoba (Córdoba Capital)

Tel. (0351) 4227115

legrandhostel@gmail.com

Facebook: Le Grand Hostel

Buenos Aires 547, Bº Nueva Córdoba (Córdoba Capital)
Tel. (0351) 4227115
legrandhostel@gmail.com
Facebook: Le Grand Hostel
531 Hostel

Buenos Aires 246, Bº Nueva Córdoba (Córdoba Capital)

Tel. (0351) 3339937

hostelencordoba@gmail.com

www.hostelencordoba.com.ar

Buenos Aires 246, Bº Nueva Córdoba (Córdoba Capital)
Tel. (0351) 3339937
hostelencordoba@gmail.com
www.hostelencordoba.com.ar
Hostel La Fortaleza

Roque Sáenz Peña 57 (Bialet Massé)

Tel. (03541) 15379357

lafortalezadebialet@hotmail.com

www.hostellafortaleza.com

Facebook: Hostel La Fortaleza

Roque Sáenz Peña 57 (Bialet Massé)
Tel. (03541) 15379357
lafortalezadebialet@hotmail.com
www.hostellafortaleza.com
Facebook: Hostel La Fortaleza
Hostel Patio de Molina

Santa Fe 548 (Cosquín)

Tel. (011) 6657 0910

Facebook: Hostel Patio de Molina

Hoteles

Hotel Balcones del Valle

San Martín 1500 (Santa María de Punilla)

Tel. (03541) 480377

www.balconesdelvalle.com

San Martín 1500 (Santa María de Punilla)
Tel. (03541) 480377
www.balconesdelvalle.com
Hotel El Fortín

Amadeo Sabattini 554, Bº Centro (Cosquín)

Tel. (0351) 5099772

elfortinhotelcosquin@gmail.com

www.elfortinhotel.com.ar

Amadeo Sabattini 554, Bº Centro (Cosquín)
Tel. (0351) 5099772
elfortinhotelcosquin@gmail.com
www.elfortinhotel.com.ar
Hostería Los Ángeles

Av. Gral. Paz 846 (Valle Hermoso)

Tel. (03548) 595101

Av. Gral. Paz 846 (Valle Hermoso)
Tel. (03548) 595101
Campo Alegre

Camino Las Jarillas (San Antonio de Arredondo)

Tel. (03541) 15607324

campo-y-guitarras@hotmail.com

www.campo-alegre.org

Facebook: Campo Alegre

Camino Las Jarillas (San Antonio de Arredondo)
Tel. (03541) 15607324
campo-y-guitarras@hotmail.com
www.campo-alegre.org
Facebook: Campo Alegre
La Serrana Hostería

Pedro Ortíz 740 (Cosquín)

Tel. (03541) 15235235

hosterialaserrana@hotmail.com

www.laserranahosteria.com.ar

Pedro Ortíz 740 (Cosquín)
Tel. (03541) 15235235
hosterialaserrana@hotmail.com
www.laserranahosteria.com.ar
La Puerta del Sol

Pte. Perón 820 (Cosquín)

Tel. (03541) 452045

reservas@lapuertadelsolhotel.com.ar

www.lapuertadelsolhotel.com.ar

Esta permitido ingresar con:

Mochila

Riñonera

Bandera (sin palo)

Celular

Gorra/Sombrero

Cinto (hebilla chica)

Cigarrillos (Etiqueta cerrada/electrónico)

Cámara (No profesional)

Cochecito de bebe

Mamadera, más recipiente térmico para leche

Protector solar

Piloto

Cantimplora vacía

Esta prohibido ingresar con:

Bengalas/Pirotecnia

Elementos punzo cortantes

Aerosoles

Paraguas

Alimentos

Bebidas

Conservadora

Carpa

Reposeras, sillas, mesas

Termo

Drones

Palo selfie

Si vas en colectivo al Cosquín Rock 2019 🚌

Recordá que quien te transporta debe cumplir con ciertas normativas.

Quien te transporta debe tener:

Licencia de Conducir Profesional

Revisión Técnica al día

Seguro Obligatorio

Limitador de Velocidad

Luces y Frenos en buen estado

Cinturones de Seguridad

Salidas de Emergencia

Matafuegos

Además:

Si tu colectivo se traslada desde otra provincia, debe tener la habilitación de CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte).

Si tu colectivo se traslada entre dos puntos de la provincia de Córdoba, debe estar habilitado por la Secretaría de Transporte de la Provincia.

Para más información ingresá acá: http://bit.ly/ErsepCBA

Si vas en auto al Cosquín Rock 2019 🚗

Recordá que para circular con tu auto en Córdoba debés tener Licencia de Conducir, Seguro Obligatorio y Revisión Técnica Vehicular al día, debés contar con Cédula de Identificación del Automotor del Titular y Autorización si la hubiere.

Las luces y frenos deben estar en buen estado y todos los pasajeros deben tener su asiento y circular con cinturón de seguridad. Los menores de 10 años deben ir atrás.

¡No olvides tener Matafuegos en regla!

Recordá circular respetando las velocidades máximas y mínimas, mantener las luces bajas encendidas en todo momento y respetar las normas de tránsito.

Para no tener inconvenientes es importante que cada pasajero cuente con su DNI.

¡Por último, SI TOMÁS NO MANEJES! El nivel de alcohol permitido es CERO. Elijan a un conductor asignado para trasladarse y disfrutar del festival de la mejor manera.

Ante una emergencia podés comunicarte con la Policía llamando al 101 o con Bomberos llamando al 100.

