Cada familia es un mundo y las peleas o conflictos suelen quedar “puertas para adentro” entre los miembros de sangre. Sin embargo en la "burbuja de los ricos y famosos", esto suele ser muy distinto y un grito de más o una mirada fulminante, puede dar que hablar entre los paparazzis.

Recientemente se produjo un nuevo capítulo de discordia que genera revuelo en la Argentina: Isabella Icardi estalló contra su cuñada, Wanda Nara.

La frase más contundente que arrojó la hermana del jugador del Inter en este nuevo capítulo fue: "Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado".

La relación entre Isabella Icardi y Wanda Nara

En Isabella contó al respecto del vínculo: "Les pido perdón a todos los que me dijeron allá por el 2013 que mi amistad con mi gran cuñi no iba a durar mucho, solo era cuestión de que la conociera bien. Pensé: que loca está la gente. Y qué equivocada estaba, pero bueno, en ese momento preferí no juzgarla y conocerla", explicó. Por último, agregó: "Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado".

El conflicto al momento en el que Wanda posteó en su cuenta de Twitter una imagen muy tierna de su marido, su suegra Analía Rivero y su hija Isabella. En su cuenta escribió junto a la imagen: "Mauro, su madre e Isabella, una más bella que la otra".

Fue entonces cuando la ex participante de Gran Hermano, enardeció con la publicación y realizó un fuerte descargo en esa red social: "¿Cuándo dejará de ser mitómana y de intentar demostrarle al mundo que mi hermano tiene una relación con mi familia? Con razón saca tantas fotos, para después dejar evidencia de que tiene razón. Las relaciones familiares son día a día no una vez cada 1000 años".

La novia de Luifa Galesio, parecía que tenía mucho que decir al respecto por lo que continuó: "¡Ah no, pará! Que esta mujer de ser buena persona y de la familia no tiene ni pu… idea!Solo sabe sacarse fotos para demostrarle a las redes sociales que es re familiera, ¡se nos ríe el cucu! ¡Por dios!"

Luego, Isabella Icardi continuó “escupiendo fuego” vía Twitter: "¡Si ya todos en mi familia saben que no hablan nunca con mi hermano, ni lo ven, ni saben cómo está! Desde que está con vos y desde que entré a GH menos porque todos me apoyaron menos vos, y claro, mi hermano para no aguantarte… ¿no te da vergüenza quedar como una bobeta?".

En el 2018, Isabella dejó expuesto vía Instagram que las internas familiares están muy presentes, ya que según ella “nunca veía a sus sobrinos”. Por otro lado al hablar de Mauro, explicó: "Lo extraño y no lo veo casi nunca".

¿Qué respondió a todo esto Wanda Nara?

La esposa de Mauro Icardi, ex de Maxi López y madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca declaró en una entrevista a Caras que “nunca hablaría mal de un familiar de su marido”. En torno a los dichos de la hermana de Mauro, explicó que al principio pensó que le habían hackeado la cuenta a su cuñada.