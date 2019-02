Nastasia Urbano: de modelo estrella a indigente

COMPARTIDOS: 0

La modelo estrella de la década de los 80, Nastasia Urbano, pasó de ser la reina de las pasarelas a vivir en condiciones de indigencia.

Urbano, de 57 años, nació en Suiza pero pronto se trasladó a la Ciudad Condal, la tierra natal de sus padres. Allí conoció al célebre fotógrafo de moda Fabrizio Ferri y junto a él comenzó su carrera como modelo.

Con tan solo 20 años, se convirtió en la modelo favorita de diseñadores y marcas internacionales. Desfiló en Europa y Nueva York, fue tapa de Vogue y cobraba al rededor de un millón de dólares por solo 20 días de trabajo al año.

Hace días, un amigo de la modelo inició una campaña en el portal GoFundMe para recaudar dinero para que pueda, paulatinamente, recuperar el ritmo de su vida. Según Daniel, quien puso a funcionar la campaña, Nastasia "está pasando una época terrible con muchas dificultades para tener una vida digna. No tiene dónde vivir y no tiene dinero para cubrir sus necesidades básicas. Necesita alquilar un pequeño apartamento, cubrir tres meses de fianza, comprar lo básico para sentirse una persona normal y desea empezar de nuevo".

La realidad que atraviesa hizo que viva en condiciones de indigencia, en el cajero de un banco en Barcelona. "Estoy cansada de sobrevivir y pedir dinero. La gente a mi alrededor se aparta, todos se van y no me extraña. Ya me han desahuciado tres veces. He trabajado limpiando casas, cuidando niños...", contó la mujer.

Su vida cambió por completo cuando conoció al hombre que se convirtió en su esposo y padre de sus hijos. Finalmente él la dejó sin nada más que la ropa que llevaba puesta. "Lo único bueno de esa relación han sido mis hijos, el resto fue horrible", confesó.

"Él pagó todo con mi dinero. Solo dos días después de conocerlo, quería que comprara un BMW y yo, como una tonta, firmé un cheque. Estaba enamorada", agregó la ex modelo.

Lo cierto es que Nastasia desea dejar sus días en Barcelona para volver a Nueva York y recuperar algo de su vida.