Neymar se quebró al hablar de su lesión en su cumpleaños

Neymar cumplió 27 años y decidió festejarlo a lo grande pese a estar pasando un momento difícil de salud, por padecer una lesión en su pie derecho. El astro brasileño tuvo que salir lesionado en un partido que disputó con su equipo, el PSG, por la liga local.

Más allá de la lesión el futbolista decidió festejar su cumpleaños con una fiesta a todo trapo y rodeado de familiares y compañeros de equipo, entre los cuales estuvieron los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes. A la hora de dirigir unas palabras hacia los presentes Neymar no pudo contener las lágrimas dejando en claro la tristeza que le genera estar fuera de las canchas.

"Lo que más querría de regalo hoy es un metatarso nuevo para que pudiese estar en la cancha luchando, guerreando y haciendo lo que más amo, que es jugar al fútbol" expresó el jugador de fútbol.

Los looks de los jugadores en la fiesta de Neymar

Neymar puso dos condiciones para asistir a su festejo: vestir algo rojo y no llevar celulares. Y más allá del momento emotivo de la fiesta, hubo sesión de fotos con todos los looks que presentaron los jugadores como también un particular y talentoso baile.