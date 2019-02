Marcelino Iglesias impulsa desdoblar las elecciones

COMPARTIDOS: 0

El municipio de Guaymallén hace cálculos acerca de cuántos edificios escolares se podrían recuperar en su ejido si se aplicara la extinción de dominio. Si esto fuera posible con la aprobación de la ley, se morigeraría en algo el perjuicio estructural que se ha cometido con ese departamento, dado que es uno de los señalados e investigados por la Justicia por casos de corrupción que se habrían cometido en la comuna.

De ello dialogó con El Ciudadano el intendente Marcelino Iglesias, quien también se mostró partidario de un eventual desdoblamiento electoral de la Provincia con la Nación, tal como se lo solicitaron el viernes pasado al gobernador Alfredo Cornejo todos los jefes comunales que integran el Frente Cambia Mendoza. Pero no quiso explayarse mucho sobre la versión que asegura que los radicales no quieren que Mendoza vote con la Nación por el descalabro económico y financiero que le atribuyen a la administración de Mauricio Macri.

Al hablar de corrupción, Iglesias explicó que “en realidad el proyecto de ley de extensión de dominio establece que los montos o bienes a recuperar de la corrupción o el narcotráfico serían destinados a reparación y construcción de edificios escolares. Nosotros solicitaríamos que alguno de esos edificios sean reparados en nuestro departamento, en proporción a lo que se pueda recuperar”.

“Daño general” de la corrupción en Guaymallén

Tras sus primeras expresiones, el intendente detalló el perjuicio que se le hizo al municipio que hoy administra. “El daño que se le ha hecho a Guaymallén por las malas administraciones pasadas es casi inconmensurable. Cada vez que se revienta una cloaca, cada vez que se inunda un barrio, cada calle deteriorada es una obra que no se hizo. Recursos que ahora sí están y que nadie sabe dónde fueron antes”.

“Aunque estoy seguro que la gente en nuestro departamento sabe adónde fueron esos millonarios montos. El daño que la corrupción le hizo a este departamento es el despilfarro, la indolencia, la degradación del recurso humano. Es decir que el daño fue general”, destacó Iglesias.

Más adelante indicó que “lo que cambió en Guaymallén fueron los valores de la gestión. Valores que hoy sí existen, como transparencia, honestidad en el manejo de la cosa pública, la diligencia en obrar y colocar los recursos al servicio de las necesidades”.

“Reconozco que hoy las obras generan molestias porque no se terminan viendo, pero aseguro que le traerán soluciones al vecino en casos como drenajes y cloacas. Obras que no se hicieron antes, aunque existieron fondos para hacerlas. Y hoy las concluimos”, señaló.

Cuando nuestro diario le observó que la ley podría salir antes que la Justicia concluya los procesos investigativos, mostrándola lenta, el intendente respondió que “todos queremos que la Justicia sea más rápida; así como la quiere un particular cuando es víctima de un delito, también el Estado quiere esa Justicia. A pesar de lo que usted me lo observa, solo le digo esto y me llamo a silencio sobre los tiempos de la Justicia. Sí resalto la sanción que ya le dictó la gente a los que llevaron a Guaymallén a ese gran descalabro del que nos tuvimos que hacer cargo”.

“Hay que hacer cumplir la ley”

En otro tramo del reportaje, se le preguntó a Iglesias sobre su posición del mentado desdoblamiento, a lo que respondió: “El viernes pasado todos los intendentes que nos reunimos en la Casa de Gobierno le hemos manifestado al gobernador Alfredo Cornejo la preferencia y la idea de desdoblar”.

“Por eso, considero que hay que hacer cumplir la ley que establece que las PASO deben ser el 9 de junio y el 29 de septiembre las generales. El Gobernador tomó nota de todo lo que allí se dijo y en los próximos días responderá con algún anuncio”, dijo.

Finalmente, y ante las especulaciones en torno al desdoblamiento, sobre todo aquellas que indican que los intendentes radicales no quieren que Mendoza vote junto a la Nación, por los problemas económicos que tiene la administración de Macri, el jefe comunal aseguró: “Nosotros hemos sido muy solidarios y hemos trabajado juntos con el Gobierno nacional, y lo vamos a seguir haciendo. Pero hay que recordar que en el año 2015 Mendoza, votó por decreto del gobierno anterior (encabezado por el justicialista Francisco Pérez) en abril y en junio de ese año. Allí la provincia le ofrendó el primer triunfo importante a Cambiemos. Por eso creo que la gente visualiza más las gestiones locales cuando se vota por separado”.

Esa fue toda la respuesta de Iglesias, reafirmando que está a favor del desdoblamiento de los comicios de este año.