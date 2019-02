Francisco habló de una supuesta mediación en Venezuela

COMPARTIDOS: 0

Una mediación del Vaticano en la crisis de Venezuela requiere el acuerdo de ambas partes, recalcó el martes el papa Francisco en el avión de regreso a Roma desde Emiratos Árabes Unidos.

En el mismo vuelo, el papa admitió ante los periodistas que curas y obispos abusaron sexualmente de monjas y que es un tema en el cual se puede hacer más para mejorar.

En cuanto a Venezuela dijo que "las condiciones iniciales son que las dos partes pidan" esta mediación, declaró a la prensa el papa argentino a los periodistas que viajaban con él, en referencia al gobierno y la oposición en Venezuela.

El papa indicó que recibió una carta del presidente Maduro, pero que todavía no la ha leído. "Todavía no he leído esta carta (de Maduro). Y veremos qué se puede hacer", agregó el papa Francisco.

Dijo que hay que "acercarse a uno y al otro para poner en marcha posibilidades de diálogo. Así funciona en la diplomacia", explicó el papa al recordar que de esta manera en el pasado habían "evitado una guerra" entre Chile y Argentina a finales de la década de los 70.

En 1978, el papa Juan Pablo II logró imponer su mediación entre los dos países vecinos que estaban en entonces al borde de la guerra como resultado de un conflicto fronterizo.

Jorge Bergoglio también recordó este martes que el Vaticano participó de un intento para establecer un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela bajo los auspicios del ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero a finales de 2016.

Pero fue infructuoso, admitió. Insistió en que es necesario el acuerdo de ambas partes -"es ese el secreto", dijo- y recordó que en el Vaticano "siempre estamos disponibles".

Juan Guaidó, de 35 años y jefe de la Asamblea Nacional de mayoría opositora ha sido reconocido presidente interino de Venezuela por unos 40 países, pero el mandatario Nicolás Maduro cuenta también con apoyos internacionales, como China, Rusia, Cuba y Nicaragua, entre otros, y el respaldo de las fuerzas armadas.