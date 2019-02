Harán una nueva película de 'Las Tortugas Ninja'

COMPARTIDOS: 0

Desde que alcanzaron gran popularidad en la pantalla chica, Las Tortugas Ninja han tenido más de una adaptación cinematográfica, pero ninguna ha terminado de ser buena. Quizás, la más lograda de todas fue la de Steven Barron, estrenada en 1990, que igual no terminó de ser del todo exitosa.

Pero ahora Netflix hará un nuevo intento por hacer triunfar a la tira sobre Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo en un largometraje.

A través de un arreglo con Nickelodeoon, la plataforma on demand más popular del mundo producirá una película basada en Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, la serie de 26 capítulos que se emitió por Nickelodeoon durante el 2018.

El último 'fracaso' en el cine de las tortugas luchadoras data de 2014, cuando Jonathan Libersman quiso mostrar, sin éxito, una versión más oscura y violenta de la historia.

Sobre esta nueva entrega todavía no hay mayores detalles ni fecha de estreno, aunque se estima que podría ver la luz a fines de este año o recién en 2020.