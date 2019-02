Abuso en Murialdo: el celador seguirá preso

COMPARTIDOS: 0

Durante los primeros días de agosto del 2018, se conoció la denuncia por el abuso a una nena de 4 años, alumna del colegio Leonardo Murialdo del departamento de Guaymallén.

En cuestión de días, detuvieron a uno de los celadores del instituto por ser el presunto autor. Fue imputado por abuso sexual agravado por acceso carnal y por la calidad de guardador.

La audiencia en la que se iba a tratar el cese de prisión preventiva pasó a cuarto intermedio, por lo que el celador seguirá preso.

El abogado querellante Pablo David, aseguró que las pruebas presentadas no favorecen al acusado: “Tiene que seguir privado de libertad porque todas las pruebas que se han incorporado, no solo las ya valoradas sino también las que se están valorando ahora en esta audiencia, no lo sacan al imputado Salas de la escena del hecho. Por lo tanto, no somos la querella que tiene fundamentar todas estas pruebas nuevas, sino que la defensa es la encargada de aportar pruebas que sean convincentes a los efectos de cambiar su situación dentro del expediente”.

El abogado defensor del celador, el doctor Ábalos, afirmó que el abuso fue intrafamiliar y que su defendido es inocente: “No es la creencia nuestra, los testigos denuncian que el comentario en la comunidad de Villa Nueva es un abuso intrafamiliar de relaciones que tiene la mamá de esta nena con una persona que, por razones obvias no puedo dar apellido". Y quiso aportar confiabilidad al decir que tiene "cinco hijas mujeres y ocho nietas, sería incapaz de defender a una persona que cometió semejante aberración”.

El caso

Una niña de 4 años habría sido abusada en el Instituto Murialdo, ubicado en calle Bandera de los Andes de Guaymallén, en agosto del año pasado.

La madre de la nena habría descubierto que no tenía ropa interior, luego de volver del colegio.