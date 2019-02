¿Qué hay entre Silvina Luna y Gustavo Conti? Las fotos que hablan

COMPARTIDOS: 0

La diosa rosarina de 38 años de edad, Silvina Luna, suele enamorar y divertir a todos sus seguidores de Instagram con sus ardientes e hilarantes fotos.

La morocha realiza posteos diarios en los que muestra su rutina diaria, sus hobbies y también su belleza, ya que no solo es actriz y presentadora de TV sino que además es modelo y rostro de marcas comerciales.

La ex Gran Hermano tiene casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram que comentan sus fotos o simplemente le dan su like. Entre sus fans, también se encuentra alguien que es muy cercano a ella, otro ex Gran Hermano y que no se pierde una de sus fotos sin dejar algún comentario.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-4-19-40-47-candelaria-tinelli-y-su-foto-hot-dark-como-bailarina-de-ballet-dieron-que-hablar-en-instagram

Hablamos del marido de la vedette y actriz argentina Ximena Capristo, Gustavo Conti de 43 años de edad.

Conti, fan de Boca, aficionado al boxeo y al taekwondo ha participado en telenovelas muy exitosas de la televisión argentina, algunas de ellas son: Casados con hijos, Los Roldán, Patito Feo.

“La negra” Capristo y Gustavo Conti se casaron el 16 de noviembre de 2007 en Caballito, Buenos Aires. Además la pareja tiene un hijo en común, Félix Conti.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-4-11-54-57-al-natural-angela-torres-enamoro-a-sus-seguidores-de-instagram

Los comentarios de Gustavo Conti en las fotos de Silvina Luna

El actor y Silvina Luna han demostrado ser muy amigos desde que se conocieron en el 2001 en la II edición de Gran Hermano y por eso se comentan o likean sus fotos en Instagram, principalmente él a ella.

Entre mensajitos que van y vienen en las redes sociales, la rosarina en alguna ocasiones de hecho a eliminado algunos de los comentarios que Conti le deja en su cuenta.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-4-18-57-32-burlando-dijo-que-a-darthes-se-lo-escracho-mas-que-a-videla

La onda entre ambos, da que hablar. Entre los juegos de celos que tiene la pareja Conti-Capristo, puertas para adentro, ¿habrá esquirlas por este tema? En tiempos de redes sociales y "poliamor" este tipo de cuestiones, si que se prestan para el debate.