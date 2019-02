COMPARTIDOS: 0

La modelo y empresaria argentina de 34 años de edad, Rocío Guirao Díaz, sacude Instagram con sus fotos en las que aparece vacionando junto a su familia en Miami y Tulum.

La rubia tiene casi un millón y medio de seguidores en la nombrada red social que no paran de dejarle mensajes, piropos y seguir sus movimientos de cerca, ya que su belleza es admirada por muchos y muchas. Pero además, tiene un activo perfil de fotos muy familiares y divertidas junto a sus hijos y pareja, el empresario Nicolás Paladini, cónyuge de Rocío desde el año 2008.

El cuerpazo de Rocío Guirao Díaz en bikini

El fuerte de la modelo (que además es empresaria. ya que lanzó con mucho éxito una colección de trajes de baño) es su figura por eso, miles de argentinos y argentinas disfrutan de verla en su perfil de Instagram, donde Rochi hace gala de su escultural cuerpo.

Ro Guirao Díaz es madre de Aitana, Indio y la pequeña Roma. Los tres hijos los tuvo con su actual pareja, Nico Paladini.

La mamá Rocío Guirao Díaz y la polémica

No hablamos de la madre de ella y suegra de Paladini, quien cabe destacar que los acompaña en todos los viajes, sino de la mismísima Rocío, ya que recibió agresiones en su cuenta de Instagram en reiteradas ocasiones

La polémica se origina en el hecho de que para algunas personas, las fotos de Ro, no son apropiadas teniendo en cuenta su perfil de madre. En síntesis, lo que le achacan, principalmente mujeres, es que no debería sacarse fotos tan sensuales estando en la situación que ella está de la vida.

La cuestión se ha vuelto un motivo de discordia entre los propios seguidores, ya que entre ellos el argumento más común para responder a comentarios de ese tipo, es que la critican porque le tienen envidia.

Incluso la mismísima Rochi, ex participante del Bailando por un Sueño y Tu cara me suena, se expresó en torno a las críticas por su figura con un contundente mensaje y una foto en primera plano de su cola.

El texto que acompañaba la foto decía: “Con esta foto voy a contestar a todas las agresiones que recibí por subir fotos en bikini en la playa siendo madre. El cuerpo de una mujer es libre! Sea madre de 1, de 3 o de 5 chicos. Sea soltera, casada o divorciada. Tenga 20 años, 40 o 70. Yo soy así y en mi cuenta transmito esto, libertad. A la que no le guste, que no sea masoquista y deje de seguirme. O si quiere quedarse y seguir agrediendo, ya sabe donde meterse los comentarios (Y sí escribí en femenino porque todas las agresiones vinieron de mujeres y eso me da muchísima más pena) Con amor amor Ro“.

En fin, volviendo al viaje de vacaciones en las arenas blancas rodeadas de palmeras en Tulum y Miami, la familia Paladini- Guirao Díaz hizo de las suyas en un silvestre pero relajado y chic hotel llamado Nomade (en México). Además, no solo estaban ellos, sino que las vacaciones fueron compartidas con otras parejas de amigos del dúo chic.

La modelo y mamá, no deja de cautivar con su belleza a todos en la red social. Se la ve espléndida y feliz junto a su familia. Caso cerrado.