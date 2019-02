Independiente Rivadavia vs Mitre de Santiago del Estero: formaciones, estadio y árbitro

COMPARTIDOS: 0

Después de tanta espera los hinchas de Independiente Rivadavia podrán ir a la cancha a alentar a su equipo. La Lepra recibe a Mitre de Santiago del Estero, por la 14ª fecha del torneo Nacional B.

El encuentro se jugará en el estadio Bautista Gargantini con el arbitraje de Fabricio Llobet.

Finalizó la jornada de entrenamiento en el Bautista Gargantini 💪⚽ ¡El domingo todos a la Catedral! 💙#VamosLepra pic.twitter.com/HUAKFye1b1 — Independiente Riv. (@CSIRoficial) February 2, 2019

El Azul del Parque marcha 5º en la tabla de posiciones con 22 unidades. La idea de Gabriel Gómez es continuar con el juego que mostró en el torneo pasado donde tuvo una campaña muy positiva.

En cuanto a lo futbolístico el once no está confirmado pero se espera que debuten los refuerzos en la zona defensiva, Rodrigo Colombo y Yair Marín. De no mediar ningún inconveniente el equipo que saldrá a la cancha será el mismo que venció al Barnechea de Chile, en el partido por los 106 años de vida del club.

A continuación te mostramos los 18 elegidos por Gabriel Gómez que está noche concentrarán a la espera del primer partido de este 2019. ¡El domingo todos a la Catedral! 💪⚽💙#VamosLepra pic.twitter.com/HihS85b5aJ — Independiente Riv. (@CSIRoficial) February 2, 2019

Enfrente estará el Aurinegro santiagueño que está 4º en la tabla con 23 puntos. El equipo dirigido por Alfredo Grelak tambien hizo una buena campaña en el torneo pasado y se caracteriza por manejar bien la pelota.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Cristian Aracena; Julián Navas, Rodrigo Colombo, Yair Marín, Nicolás Dematei; Lautaro Disanto, Santiago Úbeda; Franco Negri; Daniel Imperiale; Federico Castro, Matías Tissera

Mitre de Santiago del Estero: Martín Perafán; Brian Mieres, Norberto Paparatto, Ariel Coronel y Franco Ferrari; Daniel González, Juan Alesandroni; Lucas Pérez Godoy y Pablo Ruiz, Joaquín Quinteros e Ismael Blanco