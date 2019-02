Vélez Sarfield vs River Plate: formaciones, estadio, hora, árbitro y TV

COMPARTIDOS: 0

River, entonado tras la golear a Godoy Cruz, visitará a un Vélez que intentará seguir por la senda del triunfo, en un partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Superliga.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.30 en el estadio José Amalfitani de Liniers, contará con el arbitraje de Darío Herrera y será televisado por TNT Sports.

Vélez viene de lograr una importante victoria por 2 a 1 como visitante frente a Estudiantes de La Plata y para intentar continuar por el buen camino el técnico Gabriel Heinze no haría cambios en el equipo. Si bien aún no lo confirmó, el entrenador colocaría a los mismos once que empezaron jugando ante el conjunto platense mientras que el defensor Gastón Díaz no fue citado por sufrir una lesión.

📋 Gabriel Heinze confirmó los 19 convocados para recibir a @CARPoficial por la fecha 17 de la @argsaf.#JuegaVélez pic.twitter.com/ZU95MZdKdu — Vélez Sarsfield (@Velez) February 2, 2019

River viene de golear a Godoy Cruz por 4 a 0 en Mendoza en un partido que había quedado pendiente de la decimotercera fecha de la Superliga y el entrenador Marcelo Gallardo iba a repetir el elenco para visitar a Vélez. Sin embargo, el experimentado volante Enzo Pérez no estará entre los once.

Gallardo aún no dio a conocer el equipo, pero Pérez no podrá ser de la partida debido a que se entrenó diferenciado y el parte médico indica una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha.

Scocco y Pérez (sobrecarga en isquiotibial derecho). — River Plate (@CARPoficial) February 2, 2019

El técnico de River podría colocar en su lugar a Bruno Zuculini, aunque no se descarta que regrese al elenco del mediocampista Juan Fernando Quintero, quien ya tiene el alta médica de la tendinitis que lo afectó los últimos diez días.

El jugador colombiano quedó a disposición del entrenador, no es seguro que esté desde el arranque y ocuparía un lugar entre los relevos mientras que el delantero Matías Suárez volverá a estar en el banco de suplentes.

📋 Conocé la lista de convocados para visitar mañana a Vélez.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Eckkj4DXhA — River Plate (@CARPoficial) February 2, 2019

El historial está a favor de River

Según la estadística en el historial entre ambos conjuntos se han enfrentado 179 veces en Primera División. River Plate ganó 86 encuentros, donde convirtió 296 goles, mientras que Vélez triunfó en 49 ocasiones anotando 207 goles. Igualaron 44 veces.

La diferencia que lleva el Millonario es de 37 partidos.

Probables formaciones:

Vélez: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Lautaro Gianetti, Joaquín Laso, Braian Cufré; Gastón Giménez; Agustín Bouzat, Nicolás Domínguez, Lucas Robertone, Martín Vargas y Rodrigo Salinas

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini o Juan Fernando Quintero, Exequiel Palacios; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto