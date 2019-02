INDIA - PAKISTÁN | Menos 'ojo por ojo' y más Cachemira

COMPARTIDOS: 0

El 30 de enero de 1948 un radical llamado Nathuram Godse ponía fin, mediante tres disparos, a la vida del padre de la India libre. Llamativamente uno de sus “supuestos seguidores” arremetió contra la vida de Gandhi bajo argumento de que el precursor del activismo sin violencia era el responsable de la cruenta partición del subcontinente indio en dos Estados: India y Pakistán.

Para una perspectiva más clara, es necesario recordar que, finalizada la segunda guerra mundial, para el Reino Unido ya no era posible seguir llevando de forma eficiente el control político-militar del denominado Raj Británico,(Gobierno de la corona en esa región); lo que sumado a la presión creciente de los movimientos independentistas con Gandhi como estandarte y la amenaza en ciernes que representaba el surgimiento de una Nación soberana india con posibilidades de convertirse en una influyente potencia de Asia; condujo a Londres a planificar el llamado “Plan de Partición” aprovechando los crecientes enfrentamientos entre los practicantes de las religiones musulmana e hindú.

En este contexto de inestabilidad interna en ascenso el Gobernador general del Raj Louis Mountbatten decide adelantar la fecha para la transferencia del poder, lo que deja un período de menos de seis meses para un plan de común acuerdo por la independencia. En junio de 1947, los líderes nacionalistas en representación de los principales sectores sociales y religiosos acordaron una partición del país a lo largo de la “línea Radcliffe”; llamada así por el que presidió la comisión de límites: Sir Cyril Radcliffe; que al parecer se guió por mapas desactualizados, valores demográficos erróneos y no pudo conocer el territorio a demarcar debido a que se le ordenó hacer tan delicada tarea en solo cinco semanas. Gran injerencia tuvieron las orientaciones religiosas ya que los territorios predominantemente Hindúes y Sij fueron asignados a la nueva nación de la India y las regiones con mayoría musulmana al también novísimo Estado de Pakistán.

Es necesario añadir al cuadro situacional de la época que Gandhi, desde su perspectiva, nunca estuvo de acuerdo con la partición y abogó en todo momento por la búsqueda de una India unida y cimentada por la tolerancia y el diálogo entre todos sus habitantes.

Pakistán declara su independencia el 14 de agosto de 1947, mientras que la India actuó en idéntica sintonía tan solo un día después del mismo año. Una vez declarándose ambos naciones como Países soberanos se pueden establecer unos tips para entender el desarrollo actual del conflicto entre la India y Pakistán por Cachemira:

1. Post Independencia

Tras la independencia surgen los primeros focos de conflicto entre ambos Estados. La escisión territorial cuesta la vida a centenares de miles de personas que son perseguidas por ser minoría religiosa asentada en sectores que quedaron bajo control de un credo en disonancia con estos grupos reducidos; junto al desplazamiento deshumanizado de 12 millones de ciudadanos de un lado al otro de las fronteras. La región de Cachemira comienza a mostrar protagonismo como principal foco de disputa.

2. Rivalidades Político-Religiosas

La independencia de la India trae consigo un conflicto de identidad entre los nacionalistas hindúes del Partido del Congreso Indio y la facción minoritaria denominada Liga Musulmana de Jinnah. En esta disputa, Pakistán se declara defensor de los musulmanes acusando al Estado indio de opresor y emprendiendo una ofensiva militar y acciones de guerrilla para la protección y al control de Cachemira, poblada mayoritariamente por musulmanes pero pretendida territorialmente por India.

3. Primera guerra

El Plan de partición previo a la Independencia establece que Cachemira es libre de adherirse tanto a Pakistán como a India. En ese momento, Hari Singh, el maharajá, (gobernante local), de Cachemira decide unirse a la India, lo que provoca la primera guerra indo-paquistaní (octubre de 1947-diciembre de 1948). Desde entonces, el territorio en disputa está dividido en tres partes: la controlada por Nueva Delhi, la que está bajo el Gobierno de Islamabad y una pequeña región al noreste que pertenece a China.

4. Segunda y Tercera guerra

Tras la primera guerra, India aprueba una nueva Constitución en la que se expresa un cierto grado de autonomía para la región de Cachemira. Sin embargo, a principios de 1965 estás competencias se ven entorpecidas por la injerencia de grupos guerrilleros pakistaníes y estalla la segunda guerra que acaba cuando interviene la Unión Soviética y el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU). En 1971, movimientos secesionistas, con la ayuda de la India, consiguen la independencia de Pakistán Oriental y la creación del actual Estado de Bangladesh. Pakistán ve la operación como un ataque directo y la crisis degenera en el tercer conflicto armado. En 1972 se firma el Acuerdo de Simla en el que ambas potencias acuerdan resolver el conflicto por medios diplomáticos y se establece la llamada “Línea de Control” entre ambos países.

Pese al acuerdo de paz firmado en ese entonces, las tensiones por Cachemira nunca desaparecieron y se suscitaron diferentes enfrentamientos de escasa envergadura. En el 2003, restablecen relaciones diplomáticas y decretan un alto el fuego bilateral. Sin embargo, en el 2014 el nuevo Gobierno indio del primer ministro, Narendra Modi, promete endurecer su postura respecto a Pakistán y se produce un nuevo distanciamiento con Islamabad. Es así que llegamos a la actualidad donde la tensión ha aumentado a su punto más álgido de los últimos 48 años tras el ataque el pasado 14 de febrero en la Cachemira india perpetrado por el grupo yihadista Jaish-e-Mohammad (JeM) y la consecuente respuesta india en forma de ataque aéreo a un campamento de los extremistas en Pakistán, realizado este pasado martes hasta el derribo de dos aviones de combate indios hace escasas horas por parte de la Fuerza Aérea Pakistaní, sumado a una masiva movilización de tropas de tierra de ambos países y material bélico en gran escala.

Por último, no es menor traer a colación que ambas Naciones están en el selecto grupo de países poseedores de arsenal atómico y que tanto Nueva Delhi como Islamabad utilizan este pretexto para “mantenerse a raya entre sí” sin amenazas concretas de su uso pero mostrándose uno a otro el disparador nuclear, lo que lógicamente pone los “pelos de punta” a toda la comunidad internacional mientras que el legado del “Gran Mahatma” por el que dio hasta su propia vida y sentó los cimientos no de uno, sino 2 países independientes es tergiversado, olvidado y resucitado a conveniencia de intereses mezquinos que se excusan en la defensa de un territorio que es solo una pantalla para lograr prevalecer geopolíticamente uno sobre el otro y no convivir en armonía como pretendía ese hombre que parafraseando una de sus grandes reflexiones dijo: “Ojo por Ojo y todo el mundo quedará ciego” y si ocurre eso… ya no les será posible a Pakistán e India ver, con criterio y razonabilidad alguna, ese territorio llamado Cachemira.