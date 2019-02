El mediocampista Leandro Paredes afirmó que Boca y el entrenado Carlos Bianchi no lo "cuidaron" cuando sufrió la rotura total de ligamento deltoideo del tobillo izquierdo después de una patada del arquero Agustín Orion durante una práctica informal de fútbol en 2013.

"Nadie me cuidó. Varios escucharon lo que me dijo y cinco minutos después pasó. Ni el club ni el entrenador me cuidaron cuando pasó esto", aseveró Paredes, quien debió estar tres meses sin jugar a raíz de la lesión.

En una entrevista con Fox Sports, el futbolista reveló: "Todos habían escuchado que me iba a lastimar y cinco minutos después me lastimó. Había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme y bueno, pasó. Ya está, no importa".

Además indicó: "Orión me pidió perdón por un mensaje de texto. Yo creo que en todos los clubes pasa que se le pega a los chicos, pero en ninguno creo que vayan con mala intención a lastimar aunque en esta creo que hubo un poquito".

Al ser consultado acerca de si la lesión incidió en su salida de Boca, Paredes señaló: "Si, fue determinante y ayudó mucho a que me fuera. En ese momento no me cuidaron. Me quedó un sabor raro, pero bueno ya pasó hace mucho. Creo que no se tomaron las medidas que quizá en otro club se hubieran tomado en una situación así. Pasó como si nada".