Giuliana Tumbarello, Reina de Tupungato

Giuliana es sencilla, directa, rotunda, no titubea a la hora de responder, parece saber lo que quiere. Con una mirada muy profunda, asegura cuidar mucho a sus mascotas y está muy interesada en la concientización del uso del agua.

Su familia está constituida por su papá Rolando, su mamá Eliana y sus dos hermanos más chicos, Franco y Mauro. Además hace dos años que está de novia.

Sus estudios primarios los realizó en la escuela Profesor Dionisio Chaca, en Tupungato, donde su esfuerzo la convirtió en abanderada, y el secundario lo completó en el colegio Domingo Faustino Sarmiento del mismo departamento. Giuli, como todos la conocen ya está recibida de Kinesióloga, pero estudia la licenciatura de esa carrera en la Universidad Maza.

La bella representante asegura que no hubo un determinado hecho que marcó su vida, sino toda su infancia. Como mujer admira a su mamá, a quien define como increíble porque trabaja 15 horas por día, es madre, esposa, ama de casa y se esfuerza el doble por sus hijos. “Siempre me acompañó en todo”, asegura con emoción.

En tanto, el hombre que más admira es su papá: “Hemos pasado momentos difíciles y muy duros y nunca lo vi mal. Trabaja desde los 12 años y todo lo que tiene lo ha logrado él, y a mí eso me queda como referencia”, se sincera.

Si bien no es fanática de subir fotos a las redes sociales, las utiliza como todos los jóvenes actuales, pero destaca que le gusta mucho leer en Twitter.

Entre sus mayores sueños, la bella tupungatina asegura que le encantaría especializarse como profesional, quedarse con la corona mayor de la Vendimia y que nunca falte buena salud y felicidad en su familia.

Vendimia

La bella candidata fue electa reina departamental en la fiesta Tupungato... madre de todas la viñas, que se realizó el pasado 16 de febrero. “Fue muy emocionante, la fiesta fue divina, tuvo de todo y la historia, increíble”, cuenta con alegría en sus ojos y asegura que le gusta mucho la Vendimia, porque nos da identidad, valora las raíces, adopta los cambios, muestra el esfuerzo de los trabajadores y porque nos da orgullo.

Para Giuliana este momento es toda una celebración, más allá de la relación directa que tiene familiarmente con el trabajo del hombre en la tierra y la cosecha. Por eso para ella, portar los atributos reales es “una gran responsabilidad, principalmente, y un orgullo enorme de representar a mi departamento”.

Como un aporte a los eventos que se realizan año a año para esta fecha, la representante de Tupungato destaca que no le cambiaría nada a la Vendimia, pero "me gustaría que el viñatero se sienta más parte de la fiesta, más representado y valorado. Que la figura de la reina no sea, nada más, la de quien porta los atributos, sino una representante de ellos”.

Para el departamento del Valle de Uco, Giuli reiteró que se siente muy orgullosa de portar esta corona y con muchas ganas de cumplir el mejor de los roles como representante de su gente. “Tengo un fuerte compromiso con Tupungato y su pueblo”, asegura y como mensaje para todos los mendocinos destaca que sería ideal que la reina de la Vendimia no sea sólo estética. “Somos mujeres capacitadas para poder representar a los mendocinos y también el papel de la mujer en la viña”.

Como toda joven que forma parte de la sociedad actual, hay temas que no puede pasar por alto. A Giuliana le preocupa la violencia, la inseguridad y la pobreza. Además, es una convencida de que no existen roles de hombres y de mujeres dentro de la familia ni de la sociedad. “No hay roles definidos para cada uno. No es genérico. Hoy hombres y mujeres podemos hacer de todo”, detalla convencida y puntualiza que en algunos ámbitos la mujer está relegada, por eso hay luchas y reclamos constantes, por lo que le gustaría una sociedad donde haya más amor y más tolerancia con el otro.

La futura licenciada en Kinesiología, consciente de los altos grados de discriminación que azotan a la sociedad actual cree que todos hemos sido víctimas en algún momento de este flagelo. “Más de bullying que de otra cosa, lo naturalizábamos, aunque yo nunca me sentí discriminada”, concluye la joven que a nivel social participa como voluntaria en Conin y ofrece su casa para hacer algunas colectas de ropa y las reparten a quienes más lo necesitan.

A la hora de elegir cómo distraerse, la atareada joven con su diáfana mirada responde: “Bailar... elegí flamenco a los 6 años y nunca paré. Hace dos años que también hago free-dance”, lo que la llena de energía y le pone ritmo a cada uno de sus días.

Otra de sus pasiones es pasar tiempo con sus mascotas: tiene tres perros, un dogo argentino al que llamó Carucha (el más jovencito). Además tiene una ovejero alemán, Mara, que ya está muy viejita y, su favorito es el golden Bubba, que se lo regaló María José Di Marco, (actual Virreina de la Vendimia) para su cumpleaños número 15. Hace nueve años que este tierno perrito es el compañero fiel de la soberana de Tupungato.

Así es Giuliana

Edad : 23 años.

: 23 años. Color de cabello : castaño claro.

: castaño claro. Color de ojos : marrones.

: marrones. Estudios : cursa Licenciatura en Kinesiología.

: cursa Licenciatura en Kinesiología. Representó a: El Peral.

Dirección periodística: Lourdes Di Silvestri

Producción general: Lourdes Oliva

Fotografía: Delfo y Emmanuel Rodríguez

Edición: José Urrutia

