FOTOS | Ella es Tamara Bella, la nueva novia de Ricardo Centurión

COMPARTIDOS: 0

La situación de Ricardo Centurión en Racing va cada vez peor, luego de la intimación recibida para que el futbolista aclare su situación laboral. Pero en el ámbito del amor parece que "Ricky" no sólo sabe encarar sino que define muy bien...

Las fotos de Ricardo Centurión y Tamara Bello juntos

Lejos de esconderse de las cámaras y sin miedo a ser vistos Ricardo Centurión se fotografió junto a la modelo Tamara Bella en una cita donde ambos se mostraron muy sonrientes. La rubia fue la encargada de confirmar el romance y declaró que " Estamos saliendo. Mi corazón está muy contento y creo que el suyo también . Es una persona muy feliz, me cuida un montón. Me parece hermoso, me encanta la onda que tiene".

¿Quién es Tamara Bella?

Nacida en la provincia de Santa Fe, Tamara Bella es una modelo de 31 años que ha sido pareja de varias personas del espectáculo. Fue pareja de Matías Alé, estuvo involucrada en la pareja entre Fabián Cubero y Nicol Neuman, por unos mensajes con el futbolista y hasta la vincularon en su momento con el actor turco Ergun Demir.

La rubia publica fotos muy sensuales en su cuenta de Instagram y desde ahora acompaña a Centurión como pareja. Te dejamos una galería con las mejores fotos de Tamara que hace suspirar las redes sociales...