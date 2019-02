COMPARTIDOS: 0

La reconocida periodista de espectáculos Marcela Tauro, causó revuelo en el programa radial del que forma parte junto a Santiago del Moro y llamado “No está todo dicho” en La 100.

Marcelita de 53 años de edad, decidió sacar algunos trapitos al sol y todos quedaron boquiabiertos. ¿Lo bueno? Fue sincera y no hipócrita, según afirmó ella misma.

Resulta que en una charla al aire que tenía que ver con los romances prohibidos, la panelista de Intrusos, hizo una picante confesión sobre su pasado. El contexto fue el siguiente, Claudia “la Gunda” Fontán arrojó al aire: “Tristemente, se da más entre las mujeres que los hombres el tema de quedarse con un tipo casado. Entre mujeres eso no se hace” y Tauro sintió un cosquilleó y “no se aguantó la bomba”.

“Pero pasa… A mí me pasó, yo no voy a ser hipócrita. Yo de joven salí con un tipo casado y siempre cuento la historia para que aprendan también, después me vino en contra con los años”, contó Tauro con seguridad al micrófono. Además completó: “Yo creo que nunca conviene, pero cuando sos joven no lo pensás”.

¿Nunca es tarde para lavar las culpas, no?