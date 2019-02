Marcelo Gallardo: "La final en Madrid superó todo"

COMPARTIDOS: 0

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, le respondió al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y afirmó que el hincha "Millonario" ya "ha superado el descenso" y consideró que ganar la "final de Madrid superó todo".

"Fijate si nos vamos a detener en lo que ha pasado, ya lo superamos. Ni siquera nos duele, esto que ocurrió a final de año superó todo. El hincha de River me lo agradece todo el tiempo. Nada ni nadie se lo va a poder sacar", sostuvo el "Muñeco".

Además, el director técnico lamentó los dichos de Angelici, que había considerado que haber perdido la final de la Copa Libertadores 2018 no significaba tocar fondo y había remarcado que "tocar fondo es irse al descenso".

"No te puede ni hacer daño un comentario así y más porque no sé en qué tono lo dijo ni quiero entrar en esa polémica", destacó Gallardo en conferencia de prensa.

Y agregó: "Los hinchas de River vivimos un estado de satisfacción total. Lo nuestro, como cuerpo técnico, es día a día pero el hincha apoya la cabeza y tiene el recuerdo de Madrid antes de irse a dormir y es una caricia al alma. Fijate si nos vamos a detener en lo que ha pasado, ya lo superamos".

Consultado por la gran cantidad de lesionados, el técnico remarcó que las "rachas negativas son las traumáticas como la de (Exequiel) Palacios o la de (Milton) Casco" y sostuvo que hay que "mantener la calmar, ver cuáles son las soluciones y no quedarse con lo traumático".

Sobre si es un aspecto positivo que en el Grupo A de Copa Libertadores esté Palestino y no Talleres de Córdoba, que fue eliminado por el equipo chileno, fue tajante: "No es accesible. Fijate que un equipo a priori con no tanta chapa internacional eliminó a otro. Estas cosas remarcan lo difícil que es jugar una Copa".

Además, Gallardo contó que, luego del fallecimiento del abuelo del colombiano Juan Fernando Quintero, se comunicó con el propio jugador: "Le di mi más sentido pésame. El sábado se reencontrará con nosotros. Lo acompañaremos más allá del dolor para que siga trabajando con el mismo entusiasmo y que siga enfocado como venía".

Por último, hizo referencia a la mejor del colombiano en este semestre: "Hablé con él y le dije que tenía que asumir un rol protagónico. Venía haciendo cosas decisivas pero jugando menos

Le remarqué que este año buscaba que fuera un jugador que nos brinde funcionalidad, que debía involucrarse más y hacerlo cerca del arco rival. Alejado puede ser bueno, pero no tan contundente como en estos partidos".