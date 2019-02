Eduardo Coudet, entrenador de Racing, hizo hincapié en la rotación que utilizó ante Corinthians y aseguró su equipo fue "absoluto dominador del partido" en el Cilindro de Avellaneda, a pesar de la derrota por penales (tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos) en la Primera Fase de la Copa Sudamericana: "No estábamos para tomar riesgos porque tenemos un plantel justo, puse los jugadores que tenía que poner".

“Si tenía 30 jugadores a disposición hubiese arriesgado de otra manera. Los jóvenes y los que no venían jugando sostuvieron la idea y estuvieron a la altura. Fuimos absolutos dominadores. No se olviden que jugamos contra Corinthians, no con uno de menor talla. Así y todo me parece que manejamos el partido a lo largo de los 90 minutos", declaró el Chacho en conferencia de prensa.

Sobre el desarrollo del partido, el DT agregó: "Es injusto que Racing se quede afuera, pero la Justicia no existe, había que hacer goles. Me queda la tristeza que nos quedamos afuera por dos pelotas paradas. Tenemos un objetivo principal que es la Superliga y el domingo volvemos a jugar. Mi pensamiento era no tomar riesgos ante la tentación, estoy convencido de que hice lo correcto. Por eso ni lo sacamos a calentar a Lisandro López. No venimos de un partido normal para jugar a los pocos días, hubo mucho desgaste mental".

Y cerró: "En los penales ya lo sabemos todos: es un poco de suerte y un poco de depender de cómo se da en el momento”.

