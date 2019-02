COMPARTIDOS: 0

El reconocido empresario de la carne, José "Pepe" Micheli, dio algunas definiciones del aumento del precio en los últimos meses y que se ve reflejado en las góndolas de las carnicerías.

“Si tomás el dólar, el precio de la carne es USD 1,90 y el año pasado, en esta misma época el novillo en pie valía $38 y hoy sale $72. Pero se sigue manejando con un valor de USD 1,90”.

En torno a la suba que ha tenido la carne, Micheli explicó: “A tenido un incremento en este últimos meses de casi el 30%. Desde enero hasta ahora hubo entre un 28% y 30% de aumento de la unidad en pie. Las razones son que el novillo sube al nivel de dólar y esto pasa por el estado de la exportación, ya que en este momento se ha empezado a exportar bastante. Entonces, el novillo saliente te arrastra el novillo de consumo y también hay faltantes de hacienda, lo que ha repercutido mucho en el aumento”, concluyó el especialista.

Por otro lado, habló de su visión de los mercados y dijo: “No tenemos nunca un período de estabilidad, en donde podamos sostener un ritmo que no sea inflacionario. Estamos viviendo en un país donde emparchamos y así no se puede trabajar. Lamentablemente como pyme estamos sufriendo mucho todos los comerciantes. La gente cierra locales, la disminución de las ventas y la inflación que hay. Se está sufriendo mucho porque no solo sube la carne, sino también el combustible. Nosotros como empresarios la estamos pasando mal”, declaró disgustado.

Con respecto a la caída de las ventas en el sector de la carne, Micheli dio detalles: “Comparado con los últimos meses del año pasado es casi un 20%. Uno no puede tomar ni enero ni febrero como referente, o diciembre que es un mes que se vende más, pero si tomás octubre o noviembre, ahora está en un menos 20% la venta”, cerró.