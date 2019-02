COMPARTIDOS: 0

Ayer, la Administración Nacional de la Seguridad Social, entregó el calendario de pagos de marzo. En ese mes, ANSES otorgará el primero de los cuatro aumentos que obliga la Ley de Movilidad. Los otros tres incrementos restantes están planificados para junio, septiembre y diciembre.

En esta oportunidad, la actualización de las prestaciones será de casi un 12% de aumento en relación a lo que se pagó en febrero.

A continuación, el cronograma completo de pagos y los montos a cobrar en marzo del 2019:

CUÁNTO Y CUANDO COBRAN JUBILADOS Y PENSIONADOS (MARZO)

En marzo, gracias a la actualización mencionada, los haberes mínimos para jubilados y pensionados suben a 10.451 pesos más redondeos y ajustes por reparación histórica.

A continuación, las fechas de cobro para adultos mayores dentro de ANSES que cobran hasta 11830 pesos:

DNI

0 >>>> 11/03

1 >>>> 12/03

2 >>>> 13/03

3 >>>> 14/03

4 >>>> 15/03

5 >>>> 18/03

6 >>>> 19/03

7 >>>> 20/03

8 >>>> 21/03

9 >>>> 22/03

En cuanto ciudadanos retirados que cobren por encima de la mínima, el límite se eleva a $76.294. Aquí es importante destacar que este sector no estará exento del pago de ganancias.

A continuación, las fechas de cobro para adultos mayores dentro de ANSES que cobran más de 11830 pesos:

DNI

0 >>>> 25/03

1 >>>> 25/03

2 >>>> 26/03

3 >>>> 26/03

4 >>>> 27/03

5 >>>> 27/03

6 >>>> 28/03

7 >>>> 28/03

8 >>>> 29/03

9 >>>> 29/03

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-18-14-4-50-anses-prestamos-para-jubilados-y-asignacion

CUANTO Y CUANDO COBRAN LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC)

Las PNC también van a cobrar un aumento del 11,8% más que lo que cobraron en febrero 2019. Así, con los nuevos incrementos, en marzo las Pensión No Contributivas se va a 7.240 pesos.

DNI

0 >>>> 01/03

1 >>>> 01/03

2 >>>> 06/03

3 >>>> 06/03

4 >>>> 07/03

5 >>>> 07/03

6 >>>> 08/03

7 >>>> 08/03

8 >>>> 11/03

9 >>>> 11/03

CUANTO Y CUANDO COBRO AUH, EMBARAZO Y PROGRESAR

Este grupo, además del aumento, también va a cobrar la Ayuda Escolar 2019. Sin embargo, aquellos beneficiarios que no llenaron el formulario de escolaridad no van a percibir el beneficio para la compra de útiles. Además, aquellos que no estén al día con la libreta de vacunación y regularidad escolar, van a cobrar un 20% menos de lo que cobran habitualmente.

Los montos de cobro en materia de Ayuda Escolar Anual 2019 será de 1702 pesos, para Asignación Universal por Hijo será 2250 pesos. Así, en total las AUH van a cobrar 3.952 pesos por cada niño dentro de ANSES.

DNI

0 >>>> 08/03

1 >>>> 11/03

2 >>>> 12/03

3 >>>> 13/03

4 >>>> 14/03

5 >>>> 15/03

6 >>>> 18/03

7 >>>> 19/03

8 >>>> 20/03

9 >>>> 21/03

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-1-28-13-18-30-anses-como-cobrar-los-6-000-de-contencion-familiar-en-2-pasos-turnos

CUANTO Y CUANDO COBRAN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES (SUAF)

En el próximo mes (marzo), las personas que cobran una ayuda dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares recibirán 2250 pesos por cada menor de edad dentro de ANSES. Este grupo, también recibirá Ayuda Escolar Anual por 1702 pesos. De esta forma, en total, las SUAF van a cobrar 3.951 pesos en marzo.

DNI

0 >>>> 15/03

1 >>>> 15/03

2 >>>> 18/03

3 >>>> 18/03

4 >>>> 19/03

5 >>>> 19/03

6 >>>> 20/03

7 >>>> 20/03

8 >>>> 21/03

9 >>>> 21/03

Para más información sobre la Ayuda Escolar 2019, te recomendamos ingresar en la siguiente nota:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-25-15-40-58-anses-que-cobro-ayuda-escolar-marzo-auh-suaf