Los dos alimentos muy comunes que más elevan el nivel de azúcar en sangre

Si conocés o sos de las personas que tienen que prestar especial atención a su nivel de glucosa en sangre, esta nota te va a interesar.

Investigadores de la Universidad de Stanford, situada en California, EE.UU. determinaron cuales son los alimentos frecuentes que más elevan los niveles de azúcar. Generan, lo que los especialistas aseguran, un "cambio extremo" y por eso es mejor estar prevenido y conocer a fondo esta información.

En realidad, el nivel del azúcar en sangre es un tema que atañe a todas las personas, por supuesto hay grupos de riesgo pero hay sobrados casos de personas aparentemente sanas que no han recibido la correcta diagnosticación y pueden por ejemplo, padecer algún tipo de diabetes, por lo que si ingieren algunos de los alimentos que nombraremos a continuación, pueden sufrir cambios abruptos en los niveles de glucosa de su cuerpo.

El autor principal del estudio, Michael Snyder y su equipo, han identificado 3 “glucotipos” o grupos basados en cuanto aumenta el azúcar en la sangre después de comer. La clasificación para ellos puede ser: baja, moderada y grave.

“Aunque no tenga diabetes, quizá no tengas una glucosa normal. Hay mucha gente con disfunción de la glucosa que no lo saben” explicó Snyder.

¿Cuáles son los alimentos que más hacen aumentar el nivel de azúcar en el cuerpo, según la ciencia?

El líder de la investigación hizo especial hincapié, en los riesgos estrechamente vinculados entre los altos niveles de azúcar en el torrente sanguíneo y los accidentes cerebrovasculares o los ataques cardíacos.

Otro dato, pero que no se pudo corroborar en el estudio, fue que las personas que se les aumentara notablemente el nivel de glucosa en su cuerpo después de comer, tenían más posibilidades de desarrollar diabetes.

En el estudio propiamente dicho, se monitoreó con una frecuencia de cinco minutos, la glucosa en sangre de 57 personas durante varias semanas con un dispositivo especial adosado en el cuerpo (se inserta debajo de la piel).

También estos niveles con comidas estandarizadas y fue ahí que descubrieron que los alimentos que producían un incremento de los niveles de azúcar en sangre, eran el cereal de maíz y la leche.

No obstante y pese a los nuevos datos que se informaron en este estudio de la Universidad de Stanford, lo más recomendable, aseguraron, es acudir a un especialista que vigile tu caso de manera particular y sea él, el que elija los alimentos más adecuados para que tus niveles de glucosa en sangre sean los más óptimos para tu salud.