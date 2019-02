Disney prepara una serie con sus villanos más emblemáticos

Ser malo está de moda, y Disney lo sabe muy bien, por eso, ha decidido realizar una nueva serie en la que los protagonistas serán algunos de sus villanos más emblemáticos.

La producción, que todavía no tiene fecha de estreno pero que no estará disponible antes de 2020, se podrá ver por Dinsey+, una nueva plataforma streaming que se lanzará en Estados Unidos a fines de 2019.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-27-10-22-17-nasif-viajara-con-su-musica-a-europa-y-este-sabado-se-despide-a-lo-grande

En Twitter confirmaron la realización de la tira que están desarrollando Steve Pearlman y Michael Seitzman.

Steve Pearlman (Once Upon A Time ) and Michael Seitzman (Quantico) are developing DISNEY VILLAINS, for Disney+ the upcoming online video streaming service. Production is slated for the second quarter of 2020 at Ardmore Studios in Dublin, Ireland...more at https://t.co/hPqNyEDRAu pic.twitter.com/FLK12uGqh5