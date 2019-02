COMPARTIDOS: 0

Una jubilada mendocina fue multada a principios de noviembre del 2018 "por circular en bicicleta sin casco". Lo cierto es que todo giró en torno a una confusión: Vialidad pensó que María Teresa Ambrosini circulaba en moto, por lo que le cobraron $14 mil.

María Teresa, maestra jubilada de 73 años, hasta hoy no ha recibido noticias de la devolución de su dinero. “Todavía no me han devuelto nada y de Vialidad me dijeron que siguiera el expediente, en donde yo no tengo porque andar detrás de un expediente si no que tienen que hacerlo ellos, porque ellos se equivocaron", expresó en radio Nihuil.

“Vine varias veces al juzgado de Tránsito donde he seguido mi expediente en el Ministerio de Vialidad en calle Salta, en Godoy Cruz, de ahí me dicen que faltan papeles, donde falta la resolución de la jueza Vial y el ticket de la multa", dijo la mujer.

"Van cuatro meses y aún no tengo nada. De los $8.500 en que quedó la multa, porque me presente voluntariamente, no me lo han devuelto. Cuando pagué eso era 9 de noviembre y ya estamos a casi 9 de marzo, cuatro meses y no se me ha devuelto el dinero", explicó indignada María Teresa.

Comentó, además, que luego de la sanción los uniformados notaron el error: “Un oficial de apellido Gómez fue a mi casa muy amable y me explicó que se habían equivocado, que los perdonara que iban a hacer todo".

Por el momento, la mujer no abandona su bicicleta ya que debe utilizarla "por su salud" y no baraja otra opción que no sea seguir esperando que el Gobierno le devuelva su dinero.