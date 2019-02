El obrero que reclamó a Macri desmintió ser suspendido en su trabajo

COMPARTIDOS: 0

Este martes, el presidente Mauricio Macri realizó una recorrida por un complejo de viviendas del ProCreAr, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, y se vio sorprendido por el reclamo de uno de los obreros, Dante.

"Soy un laburante, vivo día a día. Todos los días a las 5 de la mañana me levanto. Perdón que se lo tengo que decir, con respeto. No me importa el Gobierno pasado, ahora es el problema", le dijo de forma respetuosa el trabajador. El momento fue capturado por las cámaras y rápidamente se viralizó.

Macri le respondió, pero no fue tomado por el celular que grababa en el momento. Solo se escucharon las últimas palabras de Dante: "Tratemos de hacer rápido las cosas. Se lo pido por favor Presidente. Estamos peor".

Lo cierto es que en la mañana de este miércoles, la noticia fue otra. Un cronista bonaerense difundió que el trabajador había sido "suspendido".

El secretario de Vivienda de la Nación, Ivan Kerr, se encargó de desmentir la información, asegurando que la empresa no tomó ninguna medida. Además desde el gremio también salieron a desmentir que haya sido suspendido.

Como si fuera poco, Dante se encargó de difundir un audio, en primera persona. "Yo no estuve suspendido en ningún momento. Me vino a ver gente del Gobierno, se preocuparon por la situación", aclaró. Aseguró ser escuchado por el Presidente: "Le dije algunas cosas que no estaban bien que él lo sabe bien y yo también", expresó.